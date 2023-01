Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Ερντογάν: μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ και θα έρθουμε

Νέες προκλητικές δηλώσεις, ίδιο μοτίβο από τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρευρέθηκε στη συλλογική τελετή Εγκαινίων της οδού Marmaris - Datca, της μονάδας επεξεργασίας πόσιμου νερού Milas και του κρατικού νοσοκομείου της Αλικαρνασσού και άλλων ολοκληρωμένων έργων στη λεωφόρο Mentese Ataturk και από εκεί συνέχισε τη ρητορική του ότι... θα έρθουν ένα βράδυ στην Ελλάδα.

Xαρακτηριστικά ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, "Αδέρφια μου, μπορεί κάποιος που επιδεικνύει και προσβάλλει με ασέβεια τους διοικητές του στρατού μας, που δεν έδειξε ή δεν μπόρεσε να δείξει αντίδραση, ενάντια στην Ελλάδα, που παρενοχλεί τα σύνορά μας καθημερινά, ενάντια στο PKK, που έχει το αίμα δεκάδων χιλιάδων αθώων στα χέρια του, ενάντια στο FETO, τη μεγαλύτερη προδοτική συμμορία που έχει δει πρόσφατα η χώρα μας, στις χώρες που στοχεύουν την κυριαρχία μας και τους εχθρούς της Τουρκίας και του τουρκικού έθνους, να είναι πολιτικός αυτής της χώρας; Αδέλφια μου, σύμφωνα με το σύνταγμά μας, αυτός ο αδελφός σας είναι ο αρχιστράτηγος αυτού του στρατού. Δεν το λέω εγώ, το λέει το σύνταγμά μας.", μεταφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Και συνέχισε: "Ακριβώς. Μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ. Και θα έρθουμε..."

