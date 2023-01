Κοινωνία

Φιλοπάππου: χτύπησαν και λήστεψαν 48χρονο

Η ληστεία στον λόφο Φιλοπάπου, ξύπνησε μνήμες από την τραγωδία που συνέβη το 2018 με θύμα έναν νεαρό άνδρα.

Της Αντιγόνης Θάνου

Το απόγευμα της Τετάρτης στον λόφο του Φιλοπάππου, τρία άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου προσεγγίζουν έναν 48χρονο αλλοδαπό με σκοπό να τον ληστέψουν.

Οι τρεις τους, ακινητοποιούν με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου τον 48χρονο αλλοδαπό. Παράλληλα, τον χτυπούν με γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα και έπειτα του αρπάζουν το κινητό τηλέφωνο και στην συνέχεια εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από αναζητήσεις, κατάφεραν να εντοπίσουν τους 3 κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμημα όπου ταυτοποιήθηκαν.

Πρόκειται για έναν ημεδαπό 41 ετών και δυο αλλοδαπούς ηλικίας 31 και 16 ετών. Και οι τρεις οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Από το περιστατικό αυτό, ξύπνησαν μνήμες από τον φρικτό θάνατο του Νίκου Μουστάκα στις 15 Αυγούστου 2018 όταν αλλοδαποί υπήκοοι Πακιστάν και ένας Ιρακινός, τον έσπρωξαν στον γκρεμό, αφού λήστεψαν τον ίδιο και την 24χρονη φίλη του, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την ημέρα στον λόφο του Φιλοπάππου.

Οι δράστες τότε τους προσέγγισαν και με την απειλή ενός μαχαιριού και ενός κομματιού γυαλί από μπουκάλι που έσπασαν, τους ζήτησαν τα κινητά και τα χρήματά τους.

Το δικαστήριο τότε επέβαλε στον πρώτο κατηγορούμενο ισόβια κάθειρξη, 17 έτη και 6 μήνες και στον δεύτερο ισόβια κάθειρξη, 11 χρόνια και έξι μήνες. Ο τρίτος δράστης ειχε καταδικαστεί από το δικαστήριο ανηλίκων σε κάθειρξη 10 ετών.

