Λονδίνο: τραυματίστηκε 7χρονη από πυροβολισμούς σε κηδεία (εικόνες)

Τι ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία για το αιματηρό περιστατικό.



Τέσσερις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός απο τα πυρά... σε κηδεία στο Λονδίνο.

Και οι τέσσερις τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς όταν άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν έξω από την εκκλησία St Aloysius στην οδό Phoenix απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό Euston, αναφέρει η DailyMail.

Τρεις γυναίκες – ηλικίας 48, 54 και 41 ετών – μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους, αν και η αστυνομία είπε ότι η 48χρονη υπέστη τραύμα που θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή της.

Το επτάχρονο θύμα μεταφέρθηκε επίσης εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της.

Major police incident on Phoenix Road Somers Town Euston. Emergency services on scene, London Air Ambulance also attended. pic.twitter.com/BGj2dx0iBA — Simon Lamrock (@SimonLamrock) January 14, 2023

Ένας μάρτυρας που ισχυρίζεται ότι ήταν μέσα στην εκκλησία St Aloysius όταν συνέβη το περιστατικό ανέφερε: «Ήταν χάος. Η?ταν φρικτό. Κανείς δεν ήξερε αν ήταν βόμβα ή ένοπλος. Ψάχναμε μέρη για να κρυφτούμε. Όλοι κουκουλωθήκαμε σε γωνίες όπου μπορούσαμε. Φύγαμε μετά από περίπου 10 λεπτά, δεν τολμούσα να φύγω πιο πριν».

Η Αστυνομία του Λονδίνου εξέδωσε μια δήλωση στην οποία ισχυρίστηκε ότι οι πρώτες έρευνες υποδηλώνουν ότι οι πυροβολισμοί έγιναν από ένα κινούμενο όχημα το οποίο έφυγε γρήγορα από τη σκηνή.

«Υπάρχει σημαντική αστυνομική παρουσία στην περιοχή. Μια επείγουσα έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και λεπτομέρειες για το περιστατικό εξακολουθούν να εμφανίζονται», ανέφερε η Met.

«Σε αυτό το πρώιμο στάδιο δεν υπήρξαν συλλήψεις».

πηγή: DailyMail

