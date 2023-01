Κόσμος

Νεπάλ: συντριβή αεροσκάφους με δεκάδες επιβάτες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στο Νεπάλ, μετά τη συντριβή αεροσκάφους με δεκάδες επιβαίνοντες.

Αεροσκάφος με 72 επιβαίνοντες συνετρίβη στην περιοχή Ποχάρα του Νεπάλ (κεντρικά), ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία Yeti Airlines, στην οποία ανήκει.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, την οποία επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, στο σημείο της συντριβής έχουν ήδη ανασυρθεί πτώματα.

«Επέβαιναν σε αυτό 68 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος… ομάδες διάσωσης μεταβαίνουν στο σημείο, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή εάν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρίας Στουνταρσάν Μπαρταούλα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε συντριβή αεροσκάφους της Yeti Airlines με 72 επιβαίνοντες στην περιοχή Ποχάρα του Νεπάλ (κεντρικά), όπως δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού του Νεπάλ.

"Αναμένουμε ότι θα ανασύρουμε και άλλα πτώματα", δήλωσε ο Κρίσνα Μπαντάρι, εκπρόσωπος του στρατού, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. "Το αεροπλάνο έγινε κομμάτια".

Τοπικός αξιωματούχος που μίλησε στο κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα διευκρίνισε πως το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση προς την Ποχάρα από την πρωτεύουσα Κατμαντού, συνετρίβη κοντά στον ποταμό Σέτι.

BREAKING: Yeti Airlines plane carrying more than 70 people crashes in Pokhara, Nepal pic.twitter.com/iUMQ4N16sE — BNO News (@BNONews) January 15, 2023





Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία – πυροβολισμοί σε εκκλησία: Σε κρίσιμη κατάσταση 7χρονη

Μητσοτάκης: Οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και πάλι

Καιρός: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Κυριακή