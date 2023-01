Κόσμος

Η Καλιφόρνια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας πλήττουν τη «Χρυσή Πολιτεία» τις τελευταίες 20 ημέρες, αφήνοντας πίσω τους δεκάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε αργά χθες Σάββατο (τοπική ώρα, σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) διάταγμα που κηρύττει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Καλιφόρνια, καθώς η κακοκαιρία σφυροκοπά τη λεγόμενη Χρυσή Πολιτεία από τις 26 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 19 άνθρωποι και να προκληθούν πλημμύρες, διακοπές ρεύματος, κατολισθήσεις, εκκενώσεις οικισμών και αποκλεισμοί οδικών αρτηριών.

Με βάση το διάταγμα του Μπάιντεν προσφέρεται ομοσπονδιακή βοήθεια για τη στήριξη των προσπαθειών των πολιτειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των αυτοχθόνων στα εδάφη δικαιοδοσίας τους, στις περιοχές που έχουν πληγεί από σφοδρές καταιγίδες, πλημμύρες και κατολισθήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Το προεδρικό διάταγμα καθιστά επίσης διαθέσιμη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε πληγέντες στις κομητείες Μέρσεντ, Σακραμέντο και Σάντα Κρούζ, ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Μετά τη σφοδρή κακοκαιρία, οι κάτοικοι στην Καλιφόρνια ετοιμάζονται σήμερα για νέες σφοδρές βροχοπτώσεις ύστερα από τρεις εβδομάδες με πρωτόγνωρα επίπεδα βροχής. Σημαντικό κύμα βροχοπτώσεων –και χιονοπτώσεων στα βουνά– σάρωσε χθες πολλές περιοχές της πολιτείας, της πολυπληθέστερης στις ΗΠΑ, όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τα νερά της βροχής.

Νέο «ατμοσφαιρικό ποτάμι», στενή ζώνη στην ατμόσφαιρα που μεταφέρει τεράστιες ποσότητες υγρασίας από τις τροπικές περιοχές, αναμένεται αύριο, Δευτέρα, ημέρα αργίας στις ΗΠΑ, φέρνοντας «νέα κύματα ακραίας βροχόπτωσης», όπως προέβλεψε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει ήδη επηρεαστεί, ενώ καλλιεργήσιμες εκτάσεις και δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένει «καταστροφικές πλημμύρες» στις περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στην κοιλάδα του ποταμού Σαλίνας, μεγάλη αγροτική περιοχή στο νότιο τμήμα του κόλπου του Σαν Φρανσκίσκο.

«Δεν έχει τελειώσει», προειδοποίησε σε συνέντευξη Τύπου ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, εκτιμώντας ότι ακόμα και αν μειωθεί η ένταση της βροχής, το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από το νερό και άρα συνεχίζει να υπάρχει σημαντικός κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Αναγνωρίζοντας την κόπωση των Καλιφορνέζων ύστερα από πολλές εβδομάδες βροχοπτώσεων, δήλωσε: «Προσεύχομαι όλοι μας να διατηρήσουμε την επαγρύπνησή μας και την κοινή μας λογική για τις επόμενες 24-48 ώρες».

