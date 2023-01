Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Παταγώδης η αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής της Κυβέρνησης

Επίθεση της Κουμουνδούρου στην κυβέρνηση με αφορμή το θέμα της προμήθειας και αναβάθμισης των αμερικανικών F-16 στην Τουρκία.

Επίθεση στην κυβέρνηση για το θέμα της προμήθειας και αναβάθμισης των αμερικανικών F-16 στην Τουρκία ασκεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Το αίτημα της Αμερικανικής Κυβέρνησης προς το Κογκρέσο για πώληση 40 εκσυγχρονισμένων F-16, 900 πυραύλων αέρος-αέρος και 800 βομβών στην Τουρκία, καθώς και για εκσυγχρονισμό 79 F-16, αναδεικνύει την παταγώδη αποτυχία της πολιτικής του "πιστού και δεδομένου συμμάχου" του κ. Μητσοτάκη».

Ακολούθως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «Δεν είναι δυνατόν να δίνεις γη και ύδωρ, να μην διεκδικείς τίποτα από την ομόλογή σου κυβέρνηση και μετά να επαφίεσαι αποκλειστικά στις- καθόλα πολύτιμες- προσπάθειες του Γερουσιαστή Μενέντεζ και της ομογένειας για να προασπίσουν τα συμφέροντά της χώρας. Επιπλέον, αντί να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ο κ. Μητσοτάκης για να αποτρέψει αυτές τις εξελίξεις, έβαλε τον κ. Συρίγο να προετοιμάσει την κοινή γνώμη. Η επικίνδυνη εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης έχει όλο και πιο δυσμενείς συνέπειες για τα ελληνικά συμφέροντα».

Καταλήγοντας υπογραμμίζει: «Τουλάχιστον θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η Ελλάδα απορρίπτει τον απαράδεκτο συμψηφισμό μεταξύ της πώλησης F16 στην Τουρκία - τα οποία θα παραβιάζουν καθημερινά τον εθνικό εναέριο χώρο- και ενδεχόμενη αγορά F35 από τη χώρα μας».

