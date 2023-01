Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: εκνευρισμός στην Άγκυρα για τα F-16

Τι αναφέρει ο τουρκικός Τύπος για τον "πόλεμο" για τα F-16 από τις ΗΠΑ.

Εκνευρισμό προκαλεί πλέον στην Άγκυρα η απόφαση των ΗΠΑ να δώσει F35 στην Ελλάδα και αυτό αντανακλάται και στο σημερινό δημοσίευμα της Χουριέτ υπό τον τίτλο «F16 στην Τουρκία, F35 στην Ελλάδα». Μάλιστα η εφημερίδα σχολιάζει ότι «η αμερικανική κυβέρνηση χρησιμοποίησε ξανά το χαρτί της Ελλάδας εναντίον της Τουρκίας».

Αλλά και η εφημερίδα Καράρ της αντιπολίτευσης με τίτλο “Αρχίζει η περίοδος του καρότου και του μαστιγίου για τα F16”, γράφει ότι η απόφαση για τα F16 συνδέεται με την έγκριση της ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Η Μιλλιέτ στο βασικό πρωτοσέλιδό της με τίτλο «Πόλεμος F16» γράφει ότι «για να γίνει η πώληση των F16 στην Τουρκία, το Κογκρέσο δεν πρέπει να φέρει αντίδραση στην απόφαση. Επισημαίνει ότι τα ονόματα που είναι εναντίον της Τουρκίας αμέσως κινητοποιήθηκαν. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι στις 17 Ιανουαρίου πάει ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις ΗΠΑ.

Στις ΗΠΑ πληθαίνουν οι φωνές για μπλόκο στην πώληση των F16 στην Τουρκία, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ρόμπερντ Μενέντεζ, Γκας Μπιλιράκης και Κρις Πάπας έχουν εκφράσει, ήδη, έντονα την αντιθέση τους, ενώ στη λίστα προστέθηκε και η βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη.

Ο τουρκικός Τύπος για τις νέες δηλώσεις Ερντογάν

Η εφημερίδα Τουρκίγε έχει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της τη χθεσινή δήλωση του Τούρκου Προέδρου εναντίον της Ελλάδας.

«Οι Έλληνες λένε "τί κάνουν αυτοί οι τρελοί Τούρκοι;"», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος και πρόσθεσε: «Έι Έλληνα, όσο κάθεσαι φρόνιμα δεν έχουμε δουλειά μαζί σου. Φτάνει να είσαι φρόνιμος».

Ο Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε χθες σε άλλη ομιλία του εναντίον της Ελλάδας, και το "θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά".





