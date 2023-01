Αθλητικά

Πέθανε ο Ρουσλάν Οτβερτσένκο

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο Ρουσλάν Οτβερτσένκο.

Θλίψη έχει σκορπίσει στον μπασκετικό κόσμο η είδηση θανάτου του Ρουσλάν Οτβερτσένκο, σύμφωνα με πληροφορίες από καρδιολογικά προβλήματα.

Ο Ρουσλάν Οτβερτσένκο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών και “βύθισε” στο πένθος το ουκρανικό μπάσκετ, το οποίο “υπηρέτησε” και ως παίκτης της Εθνικής Ομάδας της Ουκρανίας.

Ο 33χρονος αθλητής είχε αγωνιστεί στην BC Kyiv και την Προμετέι στην Ουκρανία, αλλά και στην ισπανική Μανρέσα ενώ φόρεσε τη φανέλα της εθνικής Ουκρανίας, συμμετέχοντας στο Eurobasket του 2017.

