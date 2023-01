Κόσμος

Μπορέλ για Ακμπάρι: Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την εκτέλεση του

Η εκτέλεση ενός Ευρωπαίου πολίτη είναι ένα φρικτό προηγούμενο που θα παρακολουθήσει στενά η ΕΕ, επισημαίνεται.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την εκτέλεση στο Ιράν του Ιρανο-Βρετανού υπηκόου Αλιρεζά Ακμπάρι και υπενθυμίζει για άλλη μια φορά την έντονη αντίθεσή της στην θανατική ποινή υπό οποιαδήποτε περίσταση, αναφέρει δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ εκ μέρους της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του κ. Ακμπάρι και εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επίσης, τονίζεται ότι η θανατική ποινή παραβιάζει το αναφαίρετο δικαίωμα στη ζωή που κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελεί την έσχατη σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική τιμωρία.

Τέλος, η ΕΕ καλεί για την αποχή του Ιράν από οποιεσδήποτε μελλοντικές εκτελέσεις και να ακολουθήσει συνεπή πολιτική για την κατάργηση της θανατικής ποινής.

