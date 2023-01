Κοινωνία

Ακρόπολη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη ληστεία εις βάρος ανηλίκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εντοπίστηκε ο δράστης των ληστειών εις βάρος ανήλικων στα Βραχάκια της Ακρόπολης.



Συνελήφθη, στα πλαίσια του αυτοφώρου,στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) 38χρονος αλλοδαπός για ληστεία σε βάρος ανηλίκων. Αναζητείται ο συνεργός του.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, στα πλαίσια του αυτοφώρου, βραδινές ώρες της 13-1-2023 στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) 38χρονος αλλοδαπός για ληστεία κατά συναυτουργία σε βάρος ανηλίκων. Αναζητείται ο συνεργός του.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 13-1-2023 ο κατηγορούμενος από κοινού με τον συνεργό του προσέγγισε 2 ανήλικους αλλοδαπούς στα Βραχάκια της Ακρόπολης και με χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν τα κινητά τους τηλέφωνα.

Λίγο αργότερα, μετά από αναζητήσεις, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. άτομο που προσομοίαζε στην περιγραφή των παθόντων, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως, όπου και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία – πυροβολισμοί σε εκκλησία: Σε κρίσιμη κατάσταση 7χρονη

Η Καλιφόρνια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: τα παιδιά και τα εγγόνια του θα σηκώσουν το φέρετρο