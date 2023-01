Κόσμος

Ισπανία: Ποδοπατήθηκαν δρομείς σε αγώνα στη Βαλένθια (βίντεο)

Εικόνες χάους σε έναν αγώνα 10 χιλιομέτρων στους δρόμους της πόλης Βαλένθια της Ισπανίας, με δεκάδες δρομείς να ποδοπατούνται κατά την εκκίνηση, όπου η Αιθιοπιανή Yalemzerf Yehualaw ξεπέρασε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ και στέφθηκε νικήτρια.

«Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά! Αλλά είδα πολλά κορίτσια να ποδοπατούνται και να συνθλίβονται στο έδαφος. Ευτυχώς εγώ δεν έπεσα», δήλωσε η Γαλλίδα αθλήτρια Alice Finot στον ιστότοπο francetvinfo.

Οι διοργανωτές δεν είχαν προβλέψει πιθανότατα τον αριθμό των συμμετεχόντων, αφού ήταν εμφανές ότι δεν χωρούσε τόσος κόσμος σε τόσο μικρό σημείο του δρόμου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να στριμωχτούν υπερβολικά στην εκκίνηση του αγώνα και πολλούς από αυτούς να καταλήγουν στο έδαφος, να ποδοπατούνται από άλλους δρομείς. Ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ.

Στη Βαλένθια, ο συγκεκριμένος αγώνας 10 χιλιομέτρων, που φημίζεται ότι είναι πολύ γρήγορος, συγκέντρωσε έναν εντυπωσιακό δρομέων και ερασιτεχνών όλων των επιπέδων, δηλαδή περισσότερους από 12.000 συμμετέχοντες συνολικά, οι οποίοι συνήθως χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με την ταχύτητά τους.

«Ο οργανισμός έκανε ένα λάθος. Έδωσαν το σύνθημα στους ερασιτέχνες πολύ νωρίς και ο κόσμος έσπευσε στη γραμμή. Η ομάδα ασφαλείας μπήκε μπροστά τους για να κάνει χώρο, αλλά στην εκκίνηση τα πράγματα εκρήγνυνται. Υπήρχε ένα κύμα, που έπεφτε, έπεφτε, έπεφτε. Η γραμμή εκκίνησης δεν ήταν αρκετά φαρδιά», παραπονέθηκε η Finot.

«Δεν υπάρχει πλέον σεβασμός. Ο καθένας σκέφτεται για το δικό του ατομικό ρεκόρ και τον χρόνο που θα κάνει να τερματίσει…», συμπλήρωσε η αθλήτρια.

Η Yalemzerf Yehualaw πλησίασε σε απόσταση δευτερολέπτων το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ, κερδίζοντας τον αγώνα σε 29 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.

