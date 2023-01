Κοινωνία

Βούλα: Ανήλικοι διακινούσαν ναρκωτικά στην περιοχή

Πού εντοπίστηκαν οι δύο ανήλικοι δράστες. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι ημεδαποί από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για κατοχή ναρκωτικών ουσιών στη Βούλα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 13-1-2023 στη Βούλα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο (2) ανήλικοι ημεδαποί για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 13-1-2023 εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι ανωτέρω κατηγορούμενοι στην περιοχή της Βούλας να κινούνται με μοτοσυκλέτα. Μετά από έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή τους νάιλον συσκευασίες περιέχουσες κάνναβη. Οι ανωτέρω οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, όπου και συνελήφθησαν.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή τους και τις οικίες τους στην περιοχή της Γλυφάδας:

• 25,9 γραμμ. κάνναβης,

• 0,8 γραμμ. λευκής σκόνης,

• 44 φαρμακευτικά δισκία και

• 179 ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο κ. Εισαγγελέα.

