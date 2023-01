Κόσμος

Ουκρανία - Στόλτενμπεργκ: Περισσότερα βαρέα όπλα στο εγγύς μέλλον

«Οι πρόσφατες υποσχέσεις για την αποστολή βαρέων όπλων είναι σημαντικές - και περιμένω ότι θα υπάρξουν περισσότερες στο εγγύς μέλλον» είπε χαρακτηριστικά.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία μπορεί να περιμένει νέες αποστολές βαρέων όπλων από τους δυτικούς της συμμάχους «στο εγγύς μέλλον».

«Οι πρόσφατες υποσχέσεις για την αποστολή βαρέων όπλων είναι σημαντικές - και περιμένω ότι θα υπάρξουν περισσότερες στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ στην γερμανική εφημερίδα Handelsblatt πριν από την συντονιστική διάσκεψη των δυτικών χωρών στις 20 Ιανουαρίου για την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, στην αμερικανική βάση του Ραμστάιν στην Γερμανία.

Ο Στόλτενμπεργκ αυξάνει τις πιέσεις προς τη γερμανική κυβέρνηση να στείλει άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία. «Βρισκόμαστε σε μια αποφασιστική φάση του πολέμου», δήλωσε σε συνέντευξή του στην Handelsblatt. «Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να παράσχουμε στην Ουκρανία τα όπλα που χρειάζεται για να νικήσει». Η στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας είναι ο ταχύτερος δρόμος προς την ειρήνη, είπε.

Ο Στόλτενμπεργκ εξήρε την απόφαση του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς (SPD) να εξοπλίσει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με οχήματα μάχης πεζικού Marder.

Σχετικά με τον κίνδυνο πυρηνικής κλιμάκωσης, στον οποίο είχε επανειλημμένα αναφερθεί ο Σολτς, ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε: «Ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων είναι χαμηλός». Η Κίνα και άλλες χώρες έστειλαν στη Ρωσία το μήνυμα ότι «δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα».

Παράλληλα, ο Στόλτενμπεργκ τάχθηκε υπέρ της κριτικής εξέτασης των κινεζικών επενδύσεων και προειδοποίησε για την εξάρτηση: «Δεν πρέπει να επαναλάβουμε το λάθος που κάναμε με το ρωσικό φυσικό αέριο».

