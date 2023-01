Κόσμος

Χίθροου: Σύλληψη άνδρα που μετέφερε ουράνιο από το Πακιστάν

Βρέθηκε ποσότητα ουρανίου στο Χίθροου, συνελήφθη 60χρονος. Η ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας.

Ενας άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Βρετανίας σχετικά με την ανεύρεση μικρής ποσότητας ουρανίου στο αεροδρόμιο του Χίθροου, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 60 ετών, συνελήφθη στο πλαίσιο του αντιτρομοκρατικού νόμου, μέρος του οποίου αφορά την κτήση και παρασκευή ραδιολογικού υλικού. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μέχρι τον Απρίλιο.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έρευνα διεξάγεται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία μετά την κατάσχεση στις 29 Δεκεμβρίου μικρής ποσότητας ουρανίου σε πακέτο στο αεροδρόμιο του Χίθροου.

Το βρετανικό ταμπλόιντ The Sun ανέφερε ότι το πακέτο προερχόταν από το Πακιστάν και έφθασε στην Αγγλία με αεροπλάνο που προερχόταν από το Ομάν.

Ο διοικητής της αστυνομίας Ρίτσαρντ Σμιθ δήλωσε ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα μέχρι στιγμής στοιχεία, το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με οποιουδήποτε είδους απειλή για το κοινό. Η έρευνα συνεχίζεται.

Η ανακάλυψη μίας πολύ μικρής ποσότητας ουρανίου είναι φυσικά ανησυχητική, αλλά δείχνει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και των ελέγχων που εφαρμόζονται από τους εταίρους μας για τον εντοπισμό τέτοιου είδους υλικού, πρόσθεσε.

