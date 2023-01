Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: δεκάδες άμαχοι εξακολουθούν να αγνοούνται στη Ντνίπρο

Τι ανέφερε σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δεκάδες κάτοικοι παρέμεναν αγνοούμενοι μια ημέρα έπειτα από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο (κεντρικά), τόνισε στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σωστικά συνεργία συνέχιζαν να ψάχνουν πάνω από 30 ανθρώπους παγιδευμένους στη μάζα των συντριμμιών που απέμειναν από την πολυκατοικία, είπε ο αρχηγός του κράτους.

«Δίνουμε μάχη για κάθε έναν» από τους κατοίκους, πρόσθεσε και δεσμεύτηκε πως «η επιχείρηση διάσωσης θα συνεχιστεί για όσο υπάρχει ακόμη και η παραμικρή πιθανότητα να σωθεί μια ζωή».

Κατά τους αριθμούς του Κιέβου, τα θύματα είχαν φθάσει τα 29 χθες βράδυ, ενώ 73 άνθρωποι αγνοούνταν.

Ο κ. Ζελένσκι απευθύνθηκε εξάλλου —στα ρωσικά— στους πολίτες της Ρωσίας στο διάγγελμά του: «θα ήθελα να απευθυνθώ στους Ρώσους που ακόμα και τώρα δεν έχουν να πουν ούτε μερικά λόγια καταδίκης για αυτόν τον τρόμο, παρότι βλέπουν και καταλαβαίνουν τα πάντα ολοκάθαρα. Το ότι σιωπάτε επειδή δειλιάζετε θα έχει συνέπεια αυτοί οι τρομοκράτες να έρθουν και για σας μια μέρα».

