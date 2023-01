Αθλητικά

Ξιφασκία - Γεωργιάδου: χρυσό μετάλλιο στο γκραν πρι της Τύνιδας

Το χρυσό μετάλλιο στη σπάθη κατέκτησε η Δέσποινα Γεωργιάδου στο γκραν πρι της Τύνιδας. Αυτό είναι το δεύτερο διαδοχικό μετάλλιο της Ελληνίδας ξιφομάχου σε γκραν πρι της FIE μετά το χάλκινο της Ορλεάνης τον περασμένο Δεκέμβριο. Στον τελικό, η Γεωργιάδου επικράτησε με 15-12 της Ισπανίδας Λουθία Μαρτίν-Πορτουγκές

Νωρίτερα, στη «μάχη» για το εισιτήριο του τελικού απέκλεισε την παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2022 και Νο2 του κόσμου, τη Γιαπωνέζα Εμούρα Μισάκι με 15-10. Η Μισάκι είχε νικήσει στον προημιτελικό την Ισπανίδα Ναβάρο με 15-7. Για τη 2η θέση του τελικού, η Ισπανίδα Λουθία Μαρτίν-Πορτουγκές νίκησε με 15-14 την Ουκρανή Όλγα Χαρλάν.

Στην κρίσιμη «μάχη» του προημιτελικού κλήθηκε να αντιμετωπίσει την πολύ δυνατή Ουγγαρέζα Άννα Μάρτον. Η 27χρονη έχει δυνατό παλμαρέ με ένα χάλκινο σε παγκόσμιο, ένα χάλκινο και ένα ασημένιο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 5 ασημένια σε γκραν πρι, 7 μετάλλια σε παγκόσμια κύπελλα και την 4η θέση στους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Τα περισσότερα μετάλλια τα είχε κατακτήσει μεταξύ 2015-2018. Δεν αγωνίστηκε καθόλου την σεζόν μετά το Τόκιο (2021-2022), καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο και επανεμφανίστηκε τώρα στην Τύνιδα. Η Ουγγαρέζα μάλιστα στη φάση των 32 σταμάτησε την πορεία της έτερης Ελληνίδας ξιφομάχου, της Δώρας Γκουντούρα. Στον προημιτελικό όμως η Γεωργιάδου έπαιξε εξαιρετική ξιφασκία, πήρε τη νίκη με 15-9 και πέρασε στα ημιτελικά του γκραν πρι της Τυνησίας.

Στη φάση των «64» του γκραν πρι της Τύνιδας, η Δέσποινα Γεωργιάδου επιβλήθηκε εύκολα της Ιταλίδας Μικέλα Λάντι με σκορ 15-10 και στον δεύτερο νοκ-άουτ αγώνα της κόντρα στην Βουλγάρα Γιοάνα Ιλίεβα βγήκε νικήτρια με σκορ 15-11. Με ακριβώς το ίδιο σκορ επικράτησε στη φάση των «16» επί της Ιταλίδας Γιούλια Αρπίνο.

