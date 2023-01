Life

Οι “Ράδιο Αρβύλα” επιστρέφουν απόψε στον ΑΝΤ1

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση επιστρέφουν για να μιλήσουν και πάλι με τη γλώσσα της σάτιρας για την αβάσταχτη ελαφρότητα του αβίωτου βίου μας!

Η πιο δυνατή ομάδα της τηλεόρασης, από απόψε στις 20:00, θα παρατηρεί, θα σατιρίζει και θα καυτηριάζει χωρίς… έλεος όλα όσα μοιάζουν απίστευτα, αλλά αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Από το καυστικό χιούμορ του Αντώνη, του Γιάννη και του Χρήστου, δεν πρόκειται να γλιτώσει κανείς και τίποτα. Στο μοναδικό τους TOP20, θα υπάρχει πάντα θέση για ό,τι μας κάνει να κλαίμε και να γελάμε, από την πολιτική, κοινωνική και τηλεοπτική επικαιρότητα.

Αφήνοντας πίσω τους μια άκρως επιτυχημένη χρονιά που τους έδωσε γι’ άλλη μια φορά την πρωτιά στην προτίμηση των τηλεθεατών, οι «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφουν για να συνεχίσουν και το 2023 τη σαρωτική τους πορεία.

«Ράδιο Αρβύλα»: κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20:00

