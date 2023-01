Κοινωνία

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Στο Τατόι η σορός για την ταφή του - Συγκεντρωμένος κόσμος (εικόνες)

Από τον κόμβο της Βαρυμπόμπης στην Εθνική Οδό έως και την είσοδο των κτημάτων του Τατοΐου τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια.

Στο Τατόι έφτασε στις 3 το μεσημέρι η αυτοκινητοπομπή που συνοδεύει τη σορό του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στον τόπο της ταφής του, κοντά στους τάφους των προγόνων του. Πλήθος πολιτών είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται στις δύο πλευρές του δρόμου που οδηγεί στην είσοδο του κτήματος του Τατοϊου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού περάσει η πομπή κάποιοι πολίτες εξέφρασαν την επιθυμία να ακολουθήσουν πεζοί από πίσω και να φτάσουν μέχρι τους βασιλικούς τάφους, όπου θα γίνει ο ενταφιασμός.

Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι απαγορεύεται η είσοδος στο Τατόι - από το φυλάκιο της «Λεύκας» και έπειτα - σε όσους δεν έχουν πρόσκληση.

Δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται διάσπαρτες σε πολλά σημεία της διαδρομής, με τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια.

Με τον εθνικό ύμνο ο αποχαιρετισμός στη Μητρόπολη

Με τον εθνικό ύμνο και φιλοβασιλικά συνθήματα, αποχαιρέτησαν οι συγκεντρωμένοι έξω από τη Μητρόπολη τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, ενώ το φέρετρο με τη σορό του τοποθετούνταν στη νεκροφόρα που θα κατευθυνθεί στο Τατόι.

Οι αντιδράσεις προκάλεσαν έντονη συγκίνηση στην οικογένειά του και συγκεκριμένα στη σύζυγό του Άννα - Μαρία, τον Παύλο αλλά και τον Νικόλαο.

Τρισάγιο πραγματοποιήθηκε περίπου στις 15:30 στο κοιμητήριο του ναού της Αναστάσεως.

