Κοινωνία

Απεργία στους Δήμους για το εργατικό δυστύχημα στο Ξυλόκαστρο

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία αύριο οι εργαζόμενοι στους δήμους όλης της χώρας με αφορμή τον θανάσιμο τραυματισμό εργαζόμενης στην καθαριότητα. Το αίτημα της κινητοποίησης.

«Λουκέτο» μπαίνει την Τρίτη στους δήμους όλης της χώρας, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης), με αφορμή τον θανάσιμο τραυματισμό εργαζόμενης στην καθαριότητα του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας, στις 10 το πρωί, και στη συνέχεια πορεία προς το υπουργείο Εσωτερικών (στο κτίριο επί της Βασ. Σοφίας) όπου θα ζητηθεί συνάντηση με τον υπουργό Μάκη Βορίδη.

Η 45χρονη δημοτική υπάλληλος, που σύμφωνα με καταγγελίες ήταν ανασφάλιστη, βρήκε ακαριαίο θάνατο όταν ΙΧ έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου, στο οποίο επέβαινε εν ώρα υπηρεσίας.

Βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ επιρρίπτει πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση, αναφέροντας ότι «στοχευμένα έχει διαλύσει κάθε ελεγκτικό μηχανισμό δημιουργώντας εν γνώση τις συνθήκες εργασιακής ζούγκλας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας προκειμένου να καθοριστεί η περαιτέρω στάση του κλάδου.

