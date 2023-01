Τεχνολογία - Επιστήμη

Το πρώτο λέιζερ “αλεξικέραυνο” που διώχνει μακριά τους κεραυνούς (βίντεο)

Επιστήμονες δοκίμασαν για πρώτη φορά ένα εναλλακτικό αλεξικέραυνο. Ποια ήταν τα αποτελέσματα πειραμάτων σε βουνό εν μέσω καταιγίδας με κεραυνούς.



Ευρωπαίοι και άλλοι επιστήμονες, ανακοίνωσαν ότι δοκίμασαν για πρώτη φορά ένα εναλλακτικό αλεξικέραυνο: ένα ισχυρό λέιζερ που, στοχεύοντας στον ουρανό, μπορεί να αποτρέψει από την πορεία τους, τους κεραυνούς. Το επίτευγμα μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες μεθόδους αντικεραυνικής προστασίας των κρίσιμων υποδομών, όπως σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, αεροδρομίων, εξεδρών εκτόξευσης πυραύλων κ.ά..

Όπως αναφέρουν στη σχετική τους δημοσίευση στο περιοδικό φωτονικής "Nature Photonics", οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Ορελιέν Ουάρντ της Πολυτεχνικής Σχολής του Παρισιού, πραγματοποίησαν πειράματα σε ένα βουνό της Ελβετίας.

Κοντά σε έναν πύργο τηλεπικοινωνιών που πλήττεται από κεραυνούς περίπου 100 φορές τον χρόνο, εγκατέστησαν ένα λέιζερ σε μέγεθος μεγάλου αυτοκινήτου, που στέλνει στον ουρανό έως 1.000 παλμούς το δευτερόλεπτο.

Στη διάρκεια έξι ωρών λειτουργίας, εν μέσω καταιγίδας με κεραυνούς, το λέιζερ απέτρεψε τέσσερις κεραυνούς από την πορεία τους. Επιβεβαίωσαν έτσι, ότι το λέιζερ μπορεί να καθοδηγήσει μακριά τους κεραυνούς και να προστατεύσει μια υποδομή-στόχο.

Μέχρι σήμερα, η συνηθέστερη προστασία είναι μια ηλεκτρικά αγώγιμη μεταλλική ράβδος, που οδηγεί τον κεραυνό με ασφάλεια στο έδαφος. Μια κινούμενη ακτίνα λέιζερ που στοχεύει στον ουρανό εν είδει εικονικού αλεξικέραυνου, μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική λύση. Μέχρι τώρα η ιδέα είχε δοκιμαστεί μόνο σε εργαστηριακές και όχι σε πραγματικές συνθήκες.

