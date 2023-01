Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Αποχωρούν τα μέλη των βασιλικών οικογενειών

Life

Σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα από την ΕΛ.ΑΣ. Ποιοι έχουν φύγει ήδη από τη χώρα μας και ποιοι θα αναχωρήσουν σήμερα.

Σε ισχύ μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, παραμένουν τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας από την ΕΛ.ΑΣ όταν και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αναχωρήσεις των εκπροσώπων των βασιλικών οικογενειών. Παράλληλα θα υπάρξουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπου κριθεί απαραίτητο.

Χθες Δευτέρα, μετά την κηδεία και το δείπνο που οργάνωσε η οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, αποχώρησαν σταδιακά πολλοί από τους προσκεκλημένους, όπως ο Βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε, με τη σύζυγο του, Λετίθια, ο επίτιμος βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, η βασιλική πριγκίπισσα Άννα της Βρετανίας, ο βασιλιάς της Ολλανδίας, Γουλιέλμος – Αλέξανδρος, με τη βασίλισσα Μάξιμα, και ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό.

Σήμερα θα αναχωρήσουν η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας και ο διάδοχος του θρόνου Φρειδερίκος, ο βασιλιάς της Σουηδίας, Κάρολος Γουσταύος ΙΣΤ΄, ο Μέγας Δούκας του Λουξεμβούργου Ερρίκος και ο διάδοχος της Νορβηγίας, πρίγκιπας Χάακον.

