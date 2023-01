Πολιτική

Εκλογές - ΝΔ: Τα μέλη της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα

Ποιοςς ορίστηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκης ως ο επικεφαλής της Επιτροπής. Ποια μέλη της Νέας Δημοκρατίας την απαρτίζουν.

Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές τόνισε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας και του Διαγραμματειακού της ΝΔ, στην οποία προήδρευσε την Δευτέρα, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Μοσχάτο.

Το πρωί της Τρίτης ανακοινώθηκε ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ορίζονται:

Πρόεδρος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές ο Γιάννης Μπρατάκος, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Γενικός Διευθυντής ΝΔ,

Μέλη της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, οι κάτωθι:

Παύλος Μαρινάκης, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ

Στέλιος Κονταδάκης, Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ

Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας

Γιάννης Οικονόμου, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Νίκος Χαρδαλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Θοδωρής Λιβάνιος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μιχάλης Μπεκίρης, Διευθυντής Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή

Θανάσης Νέζης, Σύμβουλος Πρωθυπουργού

Ορφέας Γεωργίου, Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ

Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Γραφείου Τύπου ΝΔ

Κύρα Κάπη, Διευθύντρια Επικοινωνίας Πρωθυπουργού

Έλενα Σώκου, Εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ για τα Περιφερειακά ΜΜΕ

Χριστιάνα Καλογήρου, Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Γιάννης Σμυρλής, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΝΔ

Νίκος Παπουτσής, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΝΔ

Βασίλης Φεύγας, Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας ΝΔ

Χρυσαυγή Ατσιδάκου, Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων ΝΔ

Μαρία Νάτσιου, Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ΝΔ

Πίστη Κρυσταλλίδου, Γραμματέας Ποιότητας Ζωής & Εθελοντισμού ΝΔ

Γιάννης Παπαγεωργίου, Συντονιστής Γενικής Διεύθυνσης ΝΔ

Βασίλης Κοντοζαμάνης, π. Αν. Υπουργός Υγείας, Σύμβουλος Πρωθυπουργού