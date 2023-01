Πολιτισμός

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Η Άννα Μαρία και ο Σταυρός της με την ιδιαίτερη αξία (εικόνες)

Γεμάτο συμβολισμό ήταν και το στεφάνι της Άννας Μαρίας στον σύζυγό της.





Η Άννα Μαρία, συνοδευόμενη από την Μαρί Σαντάλ, έφτασε λiγο μετά τις 12:00 το πρωί της Δευτέρας στη Μητρόπολη Αθηνών, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον σύζυγό της τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Όπως ορίζει το πρωτόκολλο, στην είσοδο της Μητρόπολης, την υποδέχθηκε ο γιος της Παύλος. Αφού τον ασπάστηκε, γύρισε προς το συγκεντρωμένο πλήθος, που την χειροκροτούσε, και το ευχαρίστησε.

Η Άννα Μαρία τίμησε με τον δικό της τρόπο τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, φορώντας τον διαμαντένιο σταυρό, που είχε επιλέξει και στον γάμο τους.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 1964 και γιόρτασαν την 58η επέτειό τους το περασμένο φθινόπωρο.

Ο διαμαντένιος σταυρός δεν ήταν η μοναδική αναφορά στον γάμο του ζευγαριού, καθώς το στεφάνι της Άννας Μαρίας στον σύζυγό της τέως βασιλιά Κωνσταντίνο αποτελούνταν από τα λουλούδια της νυφικής ανθοδέσμης.

Πρόκειται για ένα στεφάνι με λουλούδια μιγκέ, κονβαλάρια όπως ονομάζονται αλλιώς, τα οποία και ήταν αγαπημένα του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Μια μπλε κορδέλα με τη φράση «Η αγαπημένη σου Άννα-Μαρία» υπήρχε στο στεφάνι.









