Τηλεθέαση - “Ράδιο Αρβύλα”: επιστροφή με πρωτιά

Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης γύρισαν στις οθόνες μας και όπως αποδεικνύεται μας είχαν λείψει... πολύ!

Χθες, Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, οι «Ράδιο Αρβύλα» επέστρεψαν στον ΑΝΤ1 και η σάτιρα βρέθηκε ξανά στην πρώτη θέση της τηλεθέασης!

Έχοντας μαζί τους 1.494.525 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1’, ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, σατίρισαν ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, την πολιτική, κοινωνική και τηλεοπτική επικαιρότητα!

Οι «Ράδιο Αρβύλα» ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης και χτύπησαν πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής τους με μέσο όρο 18,7%. Στο τέταρτο 20:45-21:00, η τηλεθέαση άγγιξε το 21,9%.

Η εκπομπή που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, προσέφερε άλλη μία απολαυστική βραδιά σάτιρας και γέλιου, με το κοινό να εκφράζει την αγάπη του, όχι μόνο μέσω τηλεθέασης, αλλά και μέσω χιλιάδων μηνυμάτων.

