Αθλητικά

BCL: Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Ρίτας Βίλνιους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε, αλλά υπέκυψε στο τρίτο παιχνίδι για τα play-in του Basketball Champions League στην ανωτερότητα της Ρίτας.



Προσπάθησε, αλλά υπέκυψε απόψε, στο Βίλνιους, στο τρίτο παιχνίδι για τα play-in του Basketball Champions League στην ανωτερότητα της Ρίτας, ο ΠΑΟΚ. Ηττήθηκε, με 82-63 και αποκλείστηκε από τους «16» της διοργάνωσης. Ο «Δικέφαλος» δεν είχε λύση επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο, σε αντίθεση με την αντίπαλό του, η οποία τελείωσε το ματς με 10/25 τρίποντα , 18/35 δίποντα (σ.σ. έλειψε και η αντίδραση από τον πάγκο του, όταν άνοιξαν το σκορ στην τρίτη περίοδο οι Λιθουανοί), ενώ είχε να διαχειριστεί, επιπλέον, τη μη ισορροπία των διαιτητικών σφυριγμάτων (16/22 με 4/9 οι βολές για τη Ρίτας).

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Μάρκους Φόστερ (19π., 4 ριμπ.), Μαρτίνας Εκόντας (16π., 7 ριμπ.).

Πάλευε μόνος του για τον ΠΑΟΚ ο Τζέιλεν Ράιλι (21π., 5 ριμπ., 4 κλ.)

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 41-37, 63-50, 82-63

Με επιθετική πολυφωνία και αμυντικά αντανακλαστικά , ο ΠΑΟΚ έγινε αφεντικό στο παρκέ στο 6’ (7-11). Η Ρίτας «απάντησε» με επιμέρους 14-4, με βασικούς εκτελεστές τους Φρίντρικσον, Νορμάντας και ανέτρεψε το εις βάρος της σκηνικό στο 11’ (21-15), με την υπέρ της διαφορά στο 16’ να «ανεβαίνει» στο +9 (36-27).

Η αποτελεσματικότητα του Φράνκε ως πόιντ γκαρντ και η εκτελεστική δεινότητα του Ράιλι, από τα 6.75, επέτρεψε στον «Δικέφαλο» να πλησιάσει στους 4 πόντους (36-32), οι Λιθουανοί, όμως, ξέφυγαν εκ νέου με +9 στο 18’ (41-32). Με τους Ράιλι, Ρένφρο να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, ο ΠΑΟΚ πλησίασε ξανά στους 4 πόντους (41-37), με την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλέπτου.

Με 3/3 τρίποντα από τον Φόστερ η Ρίτας απέκτησε «αέρα» 11 πόντων στο 23’ (50-39), διαφορά που , δύο λεπτά αργότερα, πήγε στο +12 (25’ 54-42) και στο 32’ στο +17 (67-50), τελειώνοντας, ουσιαστικά, με την κατάκτηση της νίκης.

Στο 39’ οι Λιθουανοί είχαν τη μέγιστη διαφορά στον αγώνα, το +22 (82-60).

Διαιτητές: Γκλίσιτς (Σερβία), Κρέγιτς (Σλοβενία), Καλατράβα (Ισπανία)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ (Γκιέντριους Ζιμπένας): Εκόντας 16 () , Φόστερ 19 (3), Λεκούνας (), Νορμάντας 7 (1), Ρατζεβίτσιους 6 (1), Φρίντρικσον 12 (1) , Καϊρίς 6 , Μασιούλις 3 (1) , Βάραντι 8 (2), Γουίλιαμς 2 , Ουλέσκας 3 (1)

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Φράνκε 8 (1) , Χαντς 5 , Μαργαρίτης 6 (2), Πόλεϊ 6, Σλαφτσάκης , Τσιακμάς 3 (1), Κακλαμανάκης, Ράιλι 21 (5), Σάιμπερτ 3 (1), Καμπερίδης , Σαλούστρος 7 (1), Ρένφρο 4

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Εξαφάνιση 44χρονης μητέρας - Βρέθηκε το ΙΧ της (εικόνες)

Μοσχάτο - Απαγχονισμός: βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις της 47χρονης

Μάτι - Μητέρα θύματος: Άφησα την ψυχή μου μέσα στην θάλασσα