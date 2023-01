Κόσμος

Ρωσία: Το νεότερο πυρηνικό υποβρύχιο εν πλω για την Αρκτική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «Στρατηγός Τσουβόροφ», είναι ικανό να εκτοξεύσει ως και 16 βαλλιστικούς πυραύλους Bulava, καθένας από τους οποίους μπορεί να φέρει πάνω από μια πυρηνική κεφαλή.

Το νεότερο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, ικανό να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές, το Στρατηγός Τσουβόροφ, βρίσκεται εν πλω προς προσωρινή βάση του Βόρειου Στόλου στην Αρκτική, μετέδωσε χθες Τρίτη το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Το υποβρύχιο Στρατηγός Τσουβόροφ πλέει από τη Σεβεροντβίνσκ, όπου βρισκόταν σε ναυπηγείο, προς «προσωρινή βάση του Βόρειου Στόλου», διευκρίνισε η πηγή στο πρακτορείο.

Το στρατηγικό υποβρύχιο εντάχθηκε επίσημα στον ρωσικό στόλο στα τέλη του 2022, με απόφαση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Θα ενταχθεί στον Στόλο του Ειρηνικού. Θα βρίσκεται στη νέα του έδρα, τη βάση υποβρυχίων Ρεμπάτσι στη χερσόνησο Καμτσάτκα, το καλοκαίρι.

Πρόκειται για το έκτο σκάφος κλάσης Borei —μικρότερων και πιο δύσκολα ανιχνεύσιμων υποβρυχίων— που αποκτά το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό. Είναι ικανό να εκτοξεύσει ως και 16 βαλλιστικούς πυραύλους Bulava, καθένας από τους οποίους μπορεί να φέρει πάνω από μια πυρηνική κεφαλή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Ακριβά ρολόγια και κουτιά Βιάγκρα στο κρησφύγετο του “αρχινονού” της μαφίας

Australian Open – Σάκκαρη: Με ανατροπή στην 3o γύρο

Καιρός: τοπικές βροχές και αυξημένη θερμοκρασία την Τετάρτη