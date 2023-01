Αθλητικά

Australian Open – Σάκκαρη: Με ανατροπή στον 3o γύρο

Η 18χρονη Νταϊάνα Σνάιντερ, έβαλε δύσκολα στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία όμως κατάφερε να πάρει την νίκη με αντεπίθεση διαρκείας.

Η 18χρονη Νταϊάνα Σνάιντερ αποδείχθηκε μία πάρα πολύ επικίνδυνη αντίπαλος στον 2ο γύρο του Australian Open για τη Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα χρειάστηκε να παίξει πολύ επιθετικό τένις στα δύο τελευταία σετ και να επικρατήσει της Ρωσίδας με 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) για να πάρει την πρόκριση μετά από 2 ώρες και 35 λεπτά.

Το «κλειδί» αποδείχθηκε η πίεση στο δεύτερο σερβίς της Σνάιντερ που είχε μόλις 54% περασμένα πρώτα, αλλά και το σημάδι στο αντίπαλο μπάκχαντ με τη Σάκκαρη να ολοκληρώνει έχοντας 32 winners και 40 αβίαστα. Στους 39 αλλά με 53 λάθη σταμάτησε η αντίπαλός της.

Πλέον η Ελληνίδα σκέφτεται τον 3ο γύρο, όπου και θα αντιμετωπίσει μία εκ των Τέιχμαν ή Λιν Ζου.

