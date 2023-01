Υγεία - Περιβάλλον

“Dentist pass” σε παιδιά από 6 ως 12 ετών

Πρόγραμμα για δωρεάν προληπτική οδοντιατρική φροντίδα παιδιών από 6 ως 12 ετών για πρώτη φορά στη χώρα μάς.

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης (dentist pass) για τη δωρεάν προληπτική οδοντιατρική φροντίδα παιδιών από 6 ως 12 ετών προσφέρονται για πρώτη φορά στη χώρα μάς με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή "Κύρωση α) της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο ΧΙ, Παράρτημα 13 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και β) της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας".

Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου «Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» », του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.Ο. προσφέρεται δωρεάν σε παιδιά από 6 ως 12 ετών προληπτική οδοντιατρική φροντίδα μέσω του dentist pass.

Η οικονομική ενίσχυση πιστώνεται στους δικαιούχους σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α' 139), αντίστοιχα.

Με το νομοσχέδιο και στο πλαίσιο υλοποίησης της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα πενταετές επιστημονικό πρόγραμμα για την ενίσχυση του τομέα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα και διασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή:

