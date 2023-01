Υγεία - Περιβάλλον

Φάρσαλα: θρίλερ με τον θάνατο νηπίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απαντήσεις σχετικά με τον θάνατο του μόλις 3,5 ετών αγοριού, αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.

Τραγωδία στα Φάρσαλα, όταν ένα παιδί περίπου 3,5 ετών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στο σπίτι του το πρωί της Τετάρτης.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ όπου έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε το αγοράκι και το μετέφερε στο Κ.Υ. Φαρσάλων όπου δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια διενεργεί το Α.Τ. Φαρσάλων. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του παιδιού αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή που παραγγέλθηκε από την Αστυνομία.

Πηγή: ifarsala.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: “Επική” δικαιολογία γιατί άργησε να πάει στη δουλειά

Μοσχάτο – απαγχονισμός: Αρνείται την ανθρωποκτονία η 47χρονη

Τουρκία: “κλείδωσαν” οι εκλογές για 14 Μαΐου