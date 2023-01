Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής - Αυτόπτης μάρτυρας: Είχαν στήσει ενέδρα στον Φύσσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστο εάν και πότε θα καταθέσει η τότε σύντροφος του Παύλου Φύσσα στο δικαστήριο.

Με την κατάθεση της αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Παρασκευής Καραγιαννίδου, συνεχίζεται η δίκη της Χρυσής Αυγής.

Με την έναρξη της διαδικασίας, η πρόεδρος κάλεσε τη μάρτυρα, που είναι η σειρά της στον κατάλογο, χωρίς να εκφωνήσει το όνομα της συντρόφου του μουσικού Χρύσας Τοσλούκου η οποία είχε κληθεί για σήμερα. Έτσι παραμένει άγνωστο αν και πότε θα ανέβει στο βήμα του μάρτυρα η γυναίκα στην αγκαλιά της οποίας ξεψύχησε, μαχαιρωμένος από τον καταδικασμένο σε ισόβια κάθειρξη Γιώργο Ρουπακιά, ο 34χρονος μουσικός.

Η μάρτυρας κατέθεσε πως υπήρξε μία "ενέδρα" μίας ομάδας ατόμων "ντυμένων με ρούχα παραλλαγής" που ήταν σε συνεννόηση μεταξύ τους οι οποίοι εγκλώβισαν τον Φύσσα.

Η μάρτυρας εξιστόρησε πως εκείνη την στιγμή η ίδια βρισκόταν, λίγα μόλις μέτρα από το σημείο που μαχαιρώθηκε θανάσιμα ο μουσικός, σε παγκάκι με την φίλη της κ. Ζωρζου (που κατέθεσε στην προηγούμενη συνεδρίαση) .

Όπως είπε, είδαν μετά την λήξη του αγώνα, μια ομάδα περίπου 20 ατόμων να τρέχουν προς το μέρος τους και ότι περίπου οκτώ, κυνηγούσαν τον Φύσσα. "Όλοι τους "φώναζαν" ρυθμικά" είπε και τόνισε πως είδε τρία άτομα τα όποια εγκλώβισαν " το παλικάρι ..έκαναν έναν κλοιό γύρω του και τον χτυπούσαν". Και συνέχισε λέγοντας πως "τότε είδα ένα ασημί αυτοκίνητο να έρχεται γρήγορα ανάποδα, από το αντίθετο ρεύμα και να σταματά στο σημείο. Υπήρχε ένας συνοδηγός και είδα τον οδηγό να πηγαίνει προς τον κλοιό που είχαν κάνει οι άλλοι γύρω από το παλικάρι. Είδα αυτούς που είχαν κυκλώσει τον Φύσσα να ανοίγουν τον κλοιό μόλις τους πλησίασε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Ήταν σα να του άνοιγαν χώρο. Τον είδα να πλησιάζει και μετά να τον έχει αγκαλιά. Όλα έγιναν γρήγορα. Τότε ήρθαν στο σημείο δύο μηχανές της ΔΙΑΣ. Οι αστυνομικοί πλησίασαν το παλικάρι που τον άκουσα να τους λέει κάτι σαν "όχι εμένα! Αυτόν!".

Πρόεδρος: Ακούσατε κάποιο παράγγελμα; "Σπάστε τώρα, Αστυνομία ";

Μάρτυρας: Γενικά φωνάζανε πολύ. Υπήρχε έντονη βαβούρα,. Δεν θυμάμαι ακριβώς λέξεις, φράσεις, όμως είχαν ρυθμό, ένταση. Σα να λένε το ίδιο πράγμα. Σα να ενθαρρύνουν εκείνους που χτυπούσαν τον Φύσσα . Φαινόταν να υπήρχε συνεννόηση σε όλο αυτό. Άνοιξαν χώρο στον οδηγό. Είχαν τον Φύσσα περιορισμένο.

Πρόεδρος: Έχετε αναφερθεί σε "ενέδρα". Το ίδιο περιγράφετε και τώρα. Ήξεραν δηλαδή πως θα έρθει ο Ρουπακιάς;

Μάρτυρας: Ναι, ήταν ενέδρα. Φαινόταν σαν να τον περίμεναν. Δεν αντέδρασαν, όταν πλησίαζε. Του άνοιξαν χώρο.

Όπως είπε, μόλις οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη της δολοφονίας, ο συνοδηγός στο αυτοκίνητο του βγήκε από το όχημα.

Πρόεδρος: Τον συνοδηγό που αναφέρατε, τον αναγνωρίσατε; Σας έδειξαν μετά φωτογραφίες;

Μάρτυρας: Στο πρώτο δικαστήριο με ρώτησε η πρόεδρος και βλέποντας εκείνους που ήταν πίσω μου, έδειξα κάποιον που έμοιαζε ο σωματότυπός του. Δεν είχα δει χαρακτηριστικά προσώπου.

Η μάρτυρας κατέθεσε πως μετά το "μαχαίρωμα στον Φύσσα" οι υπόλοιποι έφυγαν τρέχοντας .

Ειδήσεις σήμερα:

Μοσχάτο – απαγχονισμός: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ηράκλειο: “Επική” δικαιολογία γιατί άργησε να πάει στη δουλειά

Φάρσαλα: θρίλερ με τον θάνατο νηπίου