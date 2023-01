Κόσμος

Ουκρανία - πτώση του ελικοπτέρου: Βίντεο από τον “βομβαρδισμένο” παιδικό σταθμό

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει ο παιδικό σταθμός που βρίσκεται δίπλα από το σημείο όπου έπεσε το πρωί το ελικόπτερο στην πόλη Μπρόβαρι



Την ίδια ώρα στο twitter έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο που καταγράφει την πορεία ενός ελικοπτέρου, που υποστηρίζεται ότι είναι το μοιραίο που κατέπεσε λίγο μετά.

«Το ελικόπτερο έκανε τρεις γύρους πάνω από το Φόρα [ένα σούπερ μάρκετ], πέταξε στο κέντρο, άρχισε να πέφτει απότομα, συνετρίβη και πήρε φωτιά», ανέφερε στην ουκρανική τηλεόραση κάτοικος του Μπρόβαρι.

Ζελένσκι: Tρομερή τραγωδία

Tο ελικόπτερο που μετέφερε τον Ουκρανό υπουργό Εσωτερικών Ντενίς Μοναστίρσκι, το οποίο συνετρίβη σήμερα κοντά στο Κίεβο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο αξιωματούχος και παιδιά, μετέβαινε στο μέτωπο, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική προεδρία.

«Στόχος της πτήσης αυτής ήταν (να πάει) σε ένα από τα θερμά σημεία της χώρας μας όπου γίνονται μάχες. Ο υπουργός Εσωτερικών μετέβαινε εκεί» δήλωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο στην ουκρανική τηλεόραση.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη λύπη του για την «τρομερή τραγωδία» και «τον ανείπωτο πόνο» του για τη συντριβή του ελικοπτέρου κοντά στο Κίεβο.

«Ερευνητές και εμπειρογνώμονες εργάζονται επί τόπου αυτήν τη στιγμή. Γίνονται επείγουσες ανακριτικές ενέργειες. Προς το παρόν, εξετάζουμε όλες τις πιθανές εκδοχές του δυστυχήματος», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας Αντρίι Κόστιν.

What a tragedy! A helicopter crashed into the kindergarten in Brovary near Kyiv. Reportedly, 3 people are dead and 5 are injured pic.twitter.com/dXlnuRkP9O — Giorgi Revishvili (@revishvilig) January 18, 2023

Στο σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου βρίσκονται ασθενοφόρα, αστυνομία και πυροσβεστικές δυνάμεις. «Η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης και όλες οι υπηρεσίες είναι ήδη εκεί», ενημέρωσε ο Κίριλο Τιμοσένκο, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου. Πρόσθεσε ότι το ελικόπτερο είχε προσεγγίσει σημείο όπου διεξάγονται εχθροπραξίες.

Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞγια την πολύνεκρη συντριβή ελικοπτέρου στο Κίεβο

Εκφράζουμε τη «θλίψη μας για την τραγική συντριβή ελικοπτέρου στο Μπρόβαρι που στοίχισε τη ζωή σε πολλούς, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Ντένις Μοναστίρσκι, αξιωματούχοι, πολίτες και παιδιά», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του, στο twitter.

«Συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Είμαστε αλληλέγγυοι με το λαό και την κυβέρνηση της Ουκρανίας», προσθέτει.

Deeply saddened by the tragic helicopter crash in #Brovary which took many lives incl. Minister D.Monastyrskyi, officials, civilians&children. Condolences to the grieving families & wishes for swift recovery to the injured



We stand in solidarity w/ the people & Gov’t of #Ukraine pic.twitter.com/AdJMZ1Zjc7 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 18, 2023

