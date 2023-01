Ουκρανία: πτώση ελικοπτέρου σε παιδικό σταθμό - νεκρός ο ΥΠΕΣ (βίντεο)

Τραγωδία στην Ουκρανία μετά από την πτώση ελικοπτέρου σε κτίριο που στεγάζεται παιδικός σταθμός. Ανάμεσα σους νεκρούς, παιδιά και ο Υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας και 2 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα, ενώ 22 διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο μετά την συντριβή ελικοπτέρου το πρωί κοντά στο Κίεβο, στην πόλη Μπρόβαρι, σύμφωνα με την αστυνομία.

"Συνολικά έχουμε προς το παρόν πληροφορίες για 16 νεκρούς, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά", αναφέρει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Ο 42χρονος υπουργός Εσωτερικών Ντενίς Μοναστίρσκι, ο 42χρονος υφυπουργός του Γεβγκένι Γενίν και άλλος ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών που επέβαιναν στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν επίσης, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Επίσης 22 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, προστίθεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το ελικόπτερο συνετρίβη στην Μπρόβαρι, μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων, που βρίσκεται στα ανατολικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Την ώρα του δυστυχήματος "παιδιά και εργαζόμενοι" του νηπιαγωγείου βρίσκονταν εκεί, είχε δηλώσει νωρίτερα ο περιφερειάρχης του Κιέβου Ολέξι Κουλέμπα.

Σύμφωνα με εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε μετά την πτώση του ελικοπτέρου.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για το δυστύχημα.

Το ελικόπτερο που συνετρίβη ανήκε στην δημόσια υπηρεσία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας.

