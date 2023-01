Οικονομία

Ρεύμα: Πέφτει η τιμή από αύριο Πέμπτη

Νέα σημαντική πτώση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Πού οφείλεται η πτώση.

Με νέα σημαντική πτώση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για την αυριανή ημέρα έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο ενέργειας.

Η μέση τιμή διαμορφώνεται αύριο στα 58,44 ευρώ, μειωμένη κατά 33 % σε σχέση με τη σημερινή ημέρα ενώ από το περασμένο Σάββατο, η τιμή έχει μειωθεί κατά 75 % (από τα 233,81 στα 58,44 ευρώ). Σημειώνεται ότι την κορύφωση της κρίσης, το περασμένο καλοκαίρι, η τιμή του ρεύματος είχε φθάσει στα 697 ευρώ με τη μέγιστη τιμή να ξεπερνά ενδοημερήσια τα 930 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η πτώση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μεγάλη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην κάλυψη του φορτίου (70 %) σε συνδυασμό με τη χαμηλή για την εποχή ζήτηση.

Η αυριανή τιμή είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ καθώς στην πλειονότητα των χωρών διαμορφώνεται σε επίπεδα άνω των 130 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

