Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Αλεξάντερ Γερεμέγεφ: Κλείνει τον πρώτο σκόρερ του σουηδικού πρωταθλήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σουηδία, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 29χρονου φορ της Χέκεν, Αλεξάντερ Γιερεμέγιεφ.

Έτοιμος να ολοκληρώσει μία μεταγραφή για το παρόν και το... μέλλον είναι ο Παναθηναϊκός, καθώς, όπως αναφέρουν τα σουηδικά ΜΜΕ, οι «πράσινοι» είναι στην τελική ευθεία για να κάνουν δικό τους τον πρώτο σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος Σουηδίας και φορ της πρωταθλήτριας Χάκεν, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Αν κι ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει σε απόλυτη προτεραιότητά του την απόκτηση (βασικού) εξτρέμ για να καλύψει το κενό του τραυματία Αϊτόρ, αλλά κι ενός παίκτη που θα παίζει σ' όλες τις θέσεις πίσω απ' τον επιθετικό, στις μεταγραφικές κινήσεις του προστέθηκε κι ένας καθαρόαιμος στράικερ.

Όπως αναφέρει η σουηδική "Aftonbladet", οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είναι έτοιμοι να ενεργοποιήσουν το buy-out που υπάρχει στο συμβόλαιο του Γερεμέγεφ με την Χάκεν, ύψους μόλις 3 εκατ. σουηδικών κορώνων (269.000 ευρώ) προκειμένου να τον κάνουν δικό τους. Με πιο πιθανό σενάριο να δοθεί ο 29χρονος Σουηδος επιθετικός ως δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα της Super League (Λεβαδειακό) έως το καλοκαίρι, πριν επιστρέψει τον Ιούλιο στο Κορωπί.

Ο αθλητικός διευθυντής της Χάκεν, Μάρτιν Έρικσον, σε δήλωσή του στην "Aftonbladet" τόνισε πως «...έχουμε μία πρόταση και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, πέρα απ' το ότι πρόκειται για μια επίσημη πρόταση για τον παίκτη».

Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει πως ο Γερεμέγεφ (μία φορά διεθνής με την Εθνική Σουηδίας) αναμένεται να ταξιδέψει σύντομα από το Γκέτεμποργκ στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στον Παναθηναϊκό.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάκυνθος - Λεπτοσπείρωση: Νεκρός 57χρονος

Ιωάννινα: καταδίωξη δραπέτη στο κέντρο της πόλης

Λουτράκι - Ξυλοδαρμός μαθητή: Τα βαριά τραύματα και η καταγγελία για καθηγητές (βίντεο)