AHI σε Μπλίνκεν: Μην πουλήσετε F-16 στην Τουρκία

Επιστολή του προέδρου του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου στον Άντονι Μπλίνκεν, με "φόντο" την συνάντηση με τον Τσαβούσογλου.



«Η Τουρκία εργάζεται ενάντια στα συμφέροντα και τις αξίες των ΗΠΑ» αναφέρει ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (ΑΗΙ), Νίκος Λαριγκάκης, σε επιστολή που έστειλε στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Η επιστολή εστάλη λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση του Άντονι Μπλίνκεν με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στην Ουάσινγκτον, σε μια προσπάθεια «να ενθαρρύνει μια ειλικρινή συζήτηση για την κατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας με βάση τις αποδεδειγμένες ενέργειες της Τουρκίας που υπονομεύουν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ».

«Επαναλαμβάνουμε την έντονη αντίθεσή μας στην πώληση όπλων των ΗΠΑ στην Τουρκία με βάση την πάγια θέση μας ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί αεροσκάφη που προμηθεύεται από τις ΗΠΑ για να παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο, παραβιάζοντας τη νομοθεσία των ΗΠΑ για την πώληση και χρήση εξοπλισμών σε ξένες χώρες, συγκεκριμένα τον νόμο περί ελέγχου εξαγωγών όπλων», αναφέρει η επιστολή. Μάλιστα, το ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο επισημαίνει πως μόνο το 2022 τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν 11.000 φορές τον FIR Αθηνών, ενώ δεν ξεχνά να αναφερθεί και στην παράνομη κατοχή της Κύπρου επί 48χρόνια, αναφέροντας και την καταπάτηση των Βαροσίων.

Η επιστολή αναφέρεται επίσης στις τουρκικές απειλές προς την Ελλάδα, «Έλληνες, θα έρθουμε ένα βράδυ» και «Έλληνες, θυμηθείτε την ιστορία», επισημαίνοντας πως η πώληση όπλων στην Τουρκία ενέχει τεράστιους κινδύνους.

«Η Τουρκία εργάζεται ενεργά ενάντια στα συμφέροντα και τις αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει η επιστολή των ομογενών και προσθέτει: «Ο κατευνασμός ενός αδίστακτου δικτάτορα όπως ο Πρόεδρος Ερντογάν δεν θα οδηγήσει σε καλύτερη συμπεριφορά».

«Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε απόπειρα πώλησης αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία θα ήταν παραβίαση των υφιστάμενων κυρώσεων CAATSA, μια θέση που κατέχουμε επίσης», αναφέρει ακόμα ο κ. Λαριγκάκη.

