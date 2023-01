Κόσμος

Συνάντηση Τσαβούσογλου - Μπλίνκεν με επίκεντρο τα F-16

Τι αναφέρει ο τουρκικός τύπος ενόψει της συνάντησης των δύο ΥΠΕΞ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν έχει ακόμη ανοίξει την πόρτα για την πολυπόθητη επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μπλίνκεν τερμάτισε το «εμπάργκο της Ουάσιγκτον» κατά του Τούρκου ομολόγου του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο Blinken θα φιλοξενήσει τον Τσαβούσογλου στην Ουάσινγκτον στις 18 Ιανουαρίου.

Η ατζέντα της συνάντησης είναι πολύ βαριά

Το κύριο θέμα στην ατζέντα των διμερών σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ φαίνεται να είναι η πώληση των πολεμικών αεροσκαφών F-16 που θέλει η Άγκυρα, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Το δεύτερο κρίσιμο θέμα που θα έρθει στην ατζέντα στη συνάντηση Μπλίνκεν-Τσαβούσογλου είναι οι προσπάθειες της Άγκυρας να καθίσει με την κυβέρνηση Άσαντ, με την πίεση της Ρωσίας.

Ένα άλλο θέμα που θα μπει στην ατζέντα στη συνάντηση Μπλίνκεν-Τσαβούσογλου είναι οι οικονομικές/εμπορικές σχέσεις Μόσχας και Άγκυρας, που έχουν αποκτήσει δυναμική το τελευταίο διάστημα.

Χουριέτ: οι ΗΠΑ θέλουν να ικανοποιήσουν ταυτόχρονα το αίτημα της Ελλάδας για τα F-35

Ξεκάθαρο μήνυμα στις ΗΠΑ

"Ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα συναντηθούν αύριο. Τα κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνάντησης θα είναι η Συρία, η υποστήριξη των ΗΠΑ προς το YPG, τα F-16, η Ελλάδα, η FETO... Το νομοσχέδιο για τα F-16 βρίσκεται στο Κογκρέσο, αλλά και αυτή τη φορά οι ΗΠΑ θέλουν να ικανοποιήσουν ταυτόχρονα το αίτημα της Ελλάδας για τα F-35. Επιπλέον, για τα F16, οι ΗΠΑ απαιτούν την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ . Πριν από τη συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών, η Άγκυρα μετέφερε τη θέση της για το θέμα αυτό στις ΗΠΑ. Ειδικά μετά τις πρόσφατες διαδηλώσεις υπέρ του ΡΚΚ στη Σουηδία και την απόρριψη των αιτημάτων έκδοσης, η Άγκυρα δήλωσε: "Αν προτιμάτε τον όρο του ΝΑΤΟ, η Τουρκία θα παραιτηθεί από τα F-16, αν χρειαστεί. Το ζήτημα με του ΝΑΤΟ μακραίνει και οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ γίνονται πιο τεταμένες".

Γενί Σαφάκ: Διασφαλίστηκε συμφωνία στα F16

"Ο Τσαβούσογλου είπε ότι ολοκληρώθηκαν οι στρατιωτικές συνομιλίες για τα F16 και αν δεν υπάρξει αντίρρηση θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Με την κυβέρνηση υπήρξε συμφωνία σε κάθε επίπεδο" αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Αυξημένες αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την πώληση F-16 στην Τουρκία

Στις ΗΠΑ πληθαίνουν οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την βούληση του Λευκού Οίκου να πουληθούν μαχητικα f-16 στην Τουρκία, ενώ δημοσιευματα του αμερικανικού τυπου θεωρούν ότι απίθανο ο πρόεδρος Μπάιντεν να χρησιμοποιήσει την εξουσία που του δινει το σύνταγμα για να περάσει μια τέτοια συμφωνία, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα..

Η εφημερίδα "Oυάσιγκτον Ποστ" σε δημοσίευμά της γράφει ότι Αμερικανοί νομοθέτες είναι εξοργισμένοι με τους εκιβιασμούς της Άγκυρας και αναμένεται να θέσουν ως όρο την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ προκειμένου να εγκρίνουν την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Εκτιμαται ότι η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν είναι απίθανο να καταφύγει στο ασυνήθιστο μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ το 2019, όταν ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επικαλέστηκε την εξουσία που του δίνεται να κηρύξει μια πώληση ως έκτακτη ανάγκη, προκειμένου να παρακάμψει το Κογκρέσο και να προχωρήσει με συμφωνίες πώλησης όπλων προς τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

