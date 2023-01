Κοινωνία

Τροχαίο στον Κηφισό: Γέμισε ο δρόμος με πορτοκάλια - Προβλήματα στην κυκλοφορία (εικόνες)

Ελαφρά τραυματίας ο οδηγός. Κλειστό για ώρες το ένα ρεύμα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Κηφισού, εκτροπή των οχημάτων στην Πέτρου Ράλλη. Πως ανατράπηκε η νταλίκα.

Μεγάλη επιχείρηση για να καθαριστεί η Λεωφόρος Κηφισού από τόνους πορτοκαλιών, άλλων φρούτων και λαχανικών στήθηκε από τις 03:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης, μετά από την ανατροπή μιας νταλίκας που μετέφερε οπωροκηπευτικά, στο ύψος της Αγίας Άννης, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά έκλεισε για ώρες από το ύψος της Αγίας Άννης, με τα οχήματα να διοχετεύονται στην Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με την Τροχαία, παρά τη σφοδρότητα του τροχαίου, ατυχήματος ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ωστόσο προληπτικά κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ αμέσως ετέθη υπό κράτηση, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1,

Σύμφωνα με τις ίδες πληροφορίες, ο οδηγός μπέρδεψε τις εξόδους της Λεωφόρου Κηφισού, θέλοντας να φθάσει στην Κεντρική Λαχαναγορά και κάνοντας βεβιασμένες κινήσεις, έριξε την νταλίκα στις προστατευτικές μπάρες και ακολούθησε μια μικρή ξέφρενη πορεία, μέχρι το όχημα τελικώς να ανατραπεί και να βρεθεί με το πλαϊνό τμήμα του στο οδόστρωμα.

Στην περιοχή έσπευσαν μπουλντόζες και μηχανοκίνητες σκούπες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να γίνει το δυνατόν ταχύτερα η απομάκρυνση των τόνων φρούτων και λαχανικών από την Λεωφόρο Κηφισού, αλλά και από τον παράδρομο, που επίσης γέμισε από οπωρολαχανικά.

Λίγο πριν απο τις 07:00 της Πέμπτης και ενώ τα αυτοκίνητα είχαν σχηματίσει τεράστιες ουρές, δόθηκαν στην κυκλοφορία οι δύο λωρίδες της λεωφόρου Κηφισού:

Γύρω στις 09:30 ο δρόμος δόθηκε και πάλι πλήρως στην κυκλοφορία