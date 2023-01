Κόσμος

Αφγανιστάν: Δεκάδες νεκροί από πρωτοφανές πολικό κύμα ψύχους

Οι θερμοκρασίες έφτασαν και στους -33 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα χάθηκαν δεκάδες χιλιάδες βοοειδή επιτείνοντας την οξεία διατροφική κρίση στη χώρα.

Τουλάχιστον εβδομήντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια εβδομάδα εξαιτίας κύματος ψύχους που πλήττει το Αφγανιστάν, χώρα ήδη αντιμέτωπη με πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι de facto αρχές.

Στην Καμπούλ και σε επαρχίες της φτωχής χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας, οι θερμοκρασίες έπεσαν πολύ κάτω από το μηδέν μετά τη 10η Ιανουαρίου. Στην κεντρική επαρχία Γκορ αναφέρθηκαν οι χαμηλότερες: –33° Κελσίου το σαββατοκύριακο της 14ης και της 15ης Ιανουαρίου. Στην επαρχία Μπαγκντίς, τα θερμόμετρα έδειξαν –28° Κελσίου.

«Αυτός ο χειμώνας είναι μακράν ο πιο ψυχρός των τελευταίων ετών», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμαντ Νασίμ Μουράντι, επικεφαλής της μετεωρολογικής υπηρεσίας του Αφγανιστάν. «Αναμένουμε το κύμα ψύχους να συνεχιστεί για ακόμη μια εβδομάδα, ή περισσότερο», προειδοποίησε.

Σύμφωνα με το υπουργείο αντιμετώπισης καταστροφών, τουλάχιστον 70 άνθρωποι πέθαναν αφότου άρχισε το κύμα ψύχους. Χάθηκαν επίσης 70.000 βοοειδή, ζώα με κρίσιμη σημασία για τη χώρα.

Στις επαρχίες, άστεγες οικογένειες κουλουριάζονται γύρω από φωτιές, ενώ στη χιονισμένη πρωτεύουσα οι πιο τυχεροί συγκεντρώνονται γύρω από παραδοσιακές σόμπες που καίνε καυσόξυλα ή κάρβουνα.

Σε τομείς στο κεντρικό και στο βόρειο τμήμα της χώρας σφοδρές χιονοπτώσεις έκλεισαν οδικούς άξονες, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το κύμα ψύχους προστίθεται στις τεράστιες δυσκολίες που καλείται να ξεπεράσει η χώρα, ήδη αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη. Οι μισοί και πλέον από τους 38 εκατ. κατοίκους του Αφγανιστάν αντιμετωπίζουν οξεία διατροφική ανασφάλεια. Τρία εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν να υποστούν υποσιτισμό.

Η αφγανική οικονομία, ήδη σε άσχημη κατάσταση εξαιτίας δεκαετιών πολέμου, βυθίστηκε σε ακόμη πιο βαθιά κρίση καθώς τα δισεκατομμύρια της διεθνούς βοήθειας κόπηκαν αφότου κατέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021.

