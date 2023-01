Πολιτική

Μπούρας: Τρολιά η γουρνοπούλα και τα 11 ευρώ για την γιορτή μου (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο “γαλάζιος” βουλευτής για την φωτογραφία που κυκλοφόρησε ευρέως στα social media, προκαλώντας ποικίλα σχόλια σε βάρος του.

Σάλος στα social media ξέσπασε την Τετάρτη, με αφορμή μια φωτογραφία στο διαδίκτυο, με πρόκληση του βουλευτή Δυτικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, Θανάση Μπούρα, ο οποίος καλούσε τους φίλους και ψηφοφόρους του να περάσουν μαζί την ονομαστική εορτή του.

Στην ανακοίνωση - πρόσκληση για την γιορτή, αυτή που κυκλοφορούσε και αναπαράχθηκε στα social media, ο κ. Μπούρας, αφού καλούσε τους ψηφοφόρους να γλεντήσουν μαζί του σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, τους ενημέρωνε ότι θα «κεράσει» γουρνοπούλα, την οποία όμως θα πρέπει να πληρώσουν προς 11 ευρώ το άτομο!

Οργισμένος ο γαλάζιος βουλευτής, μίλησε την Πέμπτη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», διαψεύδοντας ότι ισχύει κάτι τέτοιο και κάνοντας λόγο για τρολάρισμα του, για το οποίο θα κινηθεί νομικά.

Στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου, ο κ. Μπούρας είπε «Με πήραν διαμαρτυρόμενοι 2.000 πολίτες που με τίμησαν χθες. Είναι προφανές ότι κάποιοι τρόλαραν την δική μου πρόσκληση. Θα προσφύγω για τα περαιτέρω».

«Ειλικρινά, λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί κάποιοι προσπαθούν να παραποιήσουν αυτήν την πρόσκληση. Η πρόσκληση μου είναι σαφής. Καλούσα για την ονομαστική μου εορτή, με τίμησαν πάνω από 2.000 άνθρωποι και μάλιστα σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο», είπε ο κ. Μπούρας σημειώνοντας προς όσους πίστεψαν πως είναι αληθινή η αναφορά στην γουρνοπούλα και στην χρέωση των ψηφοφόρων πως ούτε ο χώρος δεν προσφέρεται για τέτοια εδέσματα.

Όπως είπε, εμφανώς ταραγμένος ο «γαλάζιος» βουλευτής, «αυτή είναι κακοήθεια κάποιων και θα προσφύγω στα αρμόδια όργανα, γιατί κάποτε πρέπει να προστατεύσουμε την ορθή πληροφόρηση και την Δημοκρατία».

Πολιτικό δάκτυλο «είδε» πίσω από το τρολάρισμα του συναδέλφου του ο Νικήτας Κακλαμάνης, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή, χωρίς πάντως να διευκρινίζει αν είναι εσωκομματικός ή αντιπάλου κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά «Μην στενοχωριέσαι, Θανάση, άσπονδοι φίλοι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι θα επανεκλεγείς πρώτος».

