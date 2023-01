Κόσμος

Γενί Σαφάκ: Σχέδια για ναυτική βάση και F16 στα κατεχόμενα

Για ιστορικό βήμα κατά της Ελλάδας κάνει λόγο η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα.

Ιστορικό βήμα κατά της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων, χαρακτηρίζει η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ την μετατροπή του στρατιωτικού αεροδρομίου Λευκονοίκου. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, σε λίγους μήνες θα ιδρυθεί και ναυτική βάση ενώ θα μεταφερθεί και μια μοίρα F16.

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Το αεροδρόμιο Gecitkale γίνεται βάση UCAV -- Η Τουρκία κάνει ένα ιστορικό βήμα κατά της Ελλάδας και της "ελληνοκυπριακής διοίκησης" της "νότιας Κύπρου"» , η Γενί Σαφάκ γράφει ότι «βάσει συμφωνίας με την ‘τδβκ’, το αεροδρόμιο Gecitkale (Λευκονοίκου) μεταβιβάστηκε στην "τουρκοκυπριακή ειρηνευτική δύναμη". Το Gecitkale θα γίνει μόνιμη βάση για τα τουρκικά UCAV. Ο προεδρικός σύμβουλος της ‘τδβκ’ καθηγητής Ατά Ατούνανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθεί επίσης ναυτική βάση στη βόρεια ακτή της νήσου», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «στο αεροδρόμιο θα κατασκευαστούν υπόστεγα για UCAV». «Αναφέρθηκε επίσης ότι η ανάπτυξη μιας μοίρας F-16 από την τουρκική Πολεμική Αεροπορία στη βάση ενδέχεται να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη το επόμενο διάστημα», γράφει η εφημερίδα.

Ο Ατά Ατούν ανέφερε ότι «η απόφαση αυτή είναι μεγάλης σημασίας για τη "Γαλάζια Πατρίδα"» και ότι «το μήκος του διαδρόμου του Gecitkale είναι κατάλληλο για την προσγείωση και την απογείωση στρατιωτικών αεροσκαφών». «Ως τώρα, αεροπλάνα που ανήκαν στις Τουρκικές Ειρηνευτικές Δυνάμεις προσγειώνονταν σε αυτόν τον διάδρομο, ο οποίος έχει πλάτος 60 μέτρα και μήκος 2.900 μέτρα. Ωστόσο, γίνεται πλέον επίσημη αυτή η κατάσταση. Εφόσον υπάρχει Πρωτόκολλο, δεν θα μπορεί κανείς να πει τίποτα».

Σύμφωνα με τον Ατά Ατούν «σε περίπτωση οποιασδήποτε επίθεσης από Ελληνοκύπριους, UAV θα μπορούν να φτάσουν σε 3 λεπτά από το Gecitkale, ενώ από τα Άδανα θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος. Δηλαδή αυτό το σημείο προσφέρει τη δυνατότητα ταχείας επέμβασης σε πιθανή επίθεση. Επιπλέον, μια μοίρα F-16 θα αναπτυχθεί σε αυτήν την περιοχή για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου».

Δηλώνοντας ότι η μεταφορά των αεροσκαφών θα πραγματοποιηθεί εντός λίγων μηνών, ο Ατά Ατούν τόνισε ότι το Gecitkale διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο πλαίσιο των πολιτικών της Τουρκίας για την Ανατολική Μεσόγειο και τη "Γαλάζια Πατρίδα": «Μετά τη συμφωνία για το Gecitkale, θα υπογραφεί και συμφωνία για την ίδρυση ναυτικής βάση στην ‘τδβκ’. Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία ναυτικής βάσης στη βόρεια ακτή της "ΤΔΒΚ". Σε 5-6 μήνες, μόλις ολοκληρωθεί το σχέδιο για το Gecitkale, θα γίνει το βήμα σχετικά με τη ναυτική βάση».

