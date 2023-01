Κόσμος

Οκτάι: Οικοδόμηση της Δερύνειας από τουρκική κρατική εταιρεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για την αναγνώριση της "ΤΔΒΚ".

Έργα κοινωνικής στέγασης ξεκινά η Άγκυρα σύντομα στην περιοχή της Δερύνεια στην κατεχόμενη Αμμόχωστο ανακοίνωσε ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα με τον "πρωθυπουργό" Ουνάλ Ουστέλ, ο Φουάτ Οκτάι ανακοίνωσε ότι η τουρκική κρατική εταιρεία οικοδομών TOKI θα ξεκινήσει σύντομα έργα κοινωνικής στέγασης στην Δερύνεια, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Φουάτ Οκτάι αναφέρθηκε και σε άλλα δύο «καλά νέα» όπως τα χαρακτήρισε, για τους Τούρκους πολίτες που ζουν στα κατεχόμενα και στα οποία ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος, όπως είπε. «Δίνουμε στους πολίτες της "ΤΔΚΒ" το δικαίωμα να επωφελούνται από το σύστημα υγείας στην Τουρκία όπως αυτοί που ζουν στην Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό θα συνενωθεί και το ασφαλιστικό σύστημα των ‘δύο χωρών’», ανέφερε ο Φουάτ Οκτάι.

Ο Φουάτ Οκτάι αναφέρθηκε και στο τρίτο «καλό νέο»: «Όπως φέραμε το νερό των βουνών του Ταύρου κάτω από τη θάλασσα στην Κύπρο με το "έργο του αιώνα", τώρα ξεκινάμε το έργο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με καλώδιο», ανέφερε.

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος είπε ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για την αναγνώριση της "ΤΔΒΚ". «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ‘κυβέρνηση’ της "ΤΔΒΚ" για να ζωντανέψουν τα Βαρώσια. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με μια αντίληψη προσανατολισμένη στη λύση», ανέφερε ο Φουάτ Οκτάι.

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος μικρής Μελίνας: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση

Γλυκά Νερά - Μητέρα Καρολάιν: η Λυδία μίλησε με τον δολοφόνο της μαμάς της;

Πατέρας και κόρη πέθαναν μέσα σε λίγες ώρες