Ελληνοτουρκικά - Οκτάι: Όταν λέμε θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά, θα το κάνουμε

Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο αντιπρόεδρο κατά της Ελλάδας. Ενοχλήθηκε με την επίσκεψη Φλώρου στα νησιά.

Νέες προκλητικές δηλώσεις και προειδοποιήσεις από τον Τούρκο αντιπρόεδρο, Φουάτ Οκτάι, κατά της Ελλάδας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Φουάτ Οκτάι, εκφράζοντας την ενόχλησή του δύο εβδομάδες μετά για τον Κωνσταντίνο Φλώρο, που επισκέφτηκε νησιά του ανατολικού Αιγαίου, διαμήνυσε πως ό,τι λέει η Τουρκία θα το κάνει και πως δεν λέει λόγια του αέρα.

«Βλέπουμε ποιος έρχεται και συγχαίρει ποιον, σωστά; Χθες, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης δέχθηκε συγχαρητήρια από το δήμαρχο της Αθήνας: "Είμαστε δίπλα σου, αδελφέ". Είναι ξεκάθαρη η ‘αδελφοσύνη’ μεταξύ τους. Πείτε στον αδελφό σας που είναι μαζί σας να πει στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου να μην βγάζει φωτογραφίες με την Αλικαρνασσό από πίσω του. Η Τουρκία δεν επιτρέπει τέτοιες φωτογραφίες και κάνει ό,τι πρέπει. Η Τουρκία δεν λέει λόγια του αέρα, όταν λέει ‘θα έρθουμε ξαφνικά’, αν το πει θα το κάνει. Ειδικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν λέει λογια του αέρα», δήλωσε σε συνέντευξή του σε κανάλι στο Youtube.

