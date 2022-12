Πολιτική

Κωνσταντίνος Φλώρος: Το μήνυμά του από την παραμεθόριο

Σε Καλόλιμνο, Φαρμακονήσι και Αγαθονήσι ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Ο στρατηγός αντάλλαξε ευχές για τις γιορτές με το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην Καλόλιμνο, το Φαρμακονήσι και το Αγαθονήσι βρέθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, συνεχίζοντας την περιοδεία του σε μονάδες και φυλάκια των Τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Δωδεκάνησα, Ψαρά και Λήμνο, για την ανταλλαγή ευχών με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter:

«3ος Σταθμός-Καλόλιμνος

Με το προσωπικό του επιτηρητικού φυλακίου που επαγρυπνεί με αίσθημα ευθύνης, υψηλό ηθικό και υπερηφάνεια!

4ος Σταθμός-Φαρμακονήσι

Με το προσωπικό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που περιπολεί πέριξ του νησιού,

5ος Σταθμός-Αγαθονήσι

Με το προσωπικό του επιτηρητικού φυλακίου του νησιού και τον κυβερνήτη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα της κανονιοφόρου ΜΑΧΗΤΗΣ.

Τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα είναι και θα παραμείνουν ασφαλή!».

2η ημέρα Ευχών σε Μονάδες???? #ΕΔ Δωδεκανήσων,Ψαρών & Λήμνου



??1ος Σταθμός-Ρόδος

Με το προσωπικό

-95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής

-Κέντρου Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας

-Ναυτικού Σταθμού Ρόδου

-Ε/Π READINESS #ΣΞ #ΠΑ



Χρόνια Πολλά στους φύλακες της????με υγεία & δύναμη! pic.twitter.com/63VOwAq6wx

— GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) December 28, 2022

