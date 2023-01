Πολιτική

Βουλή – Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας: Ένταση και αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ

«Φωτιές» άναψε η επιστολή του προέδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου, με την οποία ζητά να καταθέσει στα μέλη της, σχετικά με το θέμα των παράνομων τηλεφωνικών υποκλοπών.

Η επιστολή του προέδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου προς την Επιτροπή Θεσμών, με την οποία ζητά να καταθέσει στα μέλη της, σχετικά με το θέμα των παράνομων τηλεφωνικών υποκλοπών, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ του προέδρου της Επιτροπής Θανάση Μπούρα και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αποχώρησαν από τη σημερινή συνεδρίαση στην ημερήσια διάταξη της οποίας είναι η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων των γραφείων του ΚΚΕ.

Έντονη ήταν η αντίδραση τόσο του κ. Μπούρα όσο και του εισηγητή του ΚΚΕ Μανώλη Συντηχάκη, στην επιμονή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσει η Επιτροπή την κλήτευση του κ. Ράμμου, αντιτείνοντας ότι το θέμα είναι εκτός ημερήσιας διάταξης ενώ καταλόγισαν προσχηματική αντίδραση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το θέμα άνοιξε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, καλώντας τον πρόεδρο της Επιτροπής να ενημερώσει την Επιτροπή για την επιστολή του κ. Ράμμου και αν σκοπεύει να τον καλέσει γα να δώσει διευκρινήσεις «στο μείζον για τη δημοκρατία θέμα των υποκλοπών».

Ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, χαρακτήρισε «πρωτοφανές και εκτός συνταγματικών ορίων το αίτημα του κ. Ράμμου να αυτοπροσκληθεί στην Επιτροπή και να καθορίζει και τον τρόπο λειτουργίας της», και πρόσθεσε ότι προσπαθεί να κάνει πολιτική και να πολιτικοποιήσει μια Ανεξάρτητη Αρχή.

«Το θέμα είναι τεχνικό και όχι πολιτικό, δεν πολιτικοποιεί το ζήτημα ο κ. Ράμμος που θέλει να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής και πρέπει να κληθεί» υποστήριξε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μυλωνάκης.

«Ο ρόλος μας είναι και ελεγκτικός και έπρεπε εμείς να το ζητήσουμε και όχι να το ζητά ο κ. Ράμμος και εμείς να αρνούμαστε», ανέφερε η βουλευτής του ΜέΡΑ25, Σοφία Σακοράφα.

«Επιβάλλεται να έρθει ο κ. Ράμμος. Και δικαίωμα και υποχρέωση έχει να το ζητά» υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Βούτσης.

«Οφείλει η Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα του προέδρου της ΑΔΑΕ. Ορθά απευθύνεται στο θεσμικό αυτό όργανο», τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Χάρης Καστανίδης.

Απαντώντας ο κ. Μπούρας διευκρίνισε καταρχήν ότι την επιστολή παρέλαβε στις 17 Ιανουαρίου αργά το βράδυ ενώ αμφισβήτησε το δικαίωμα του κ. Ράμμου να καθορίζει ο ίδιος το απόρρητο ή όχι της Επιτροπής Θεσμών.

Παράλληλα σημείωσε ότι το αίτημα για να γίνει δεκτό πρέπει να είναι συγκεκριμένο και να αναφέρεται σε συγκεκριμένα θέματα από τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής, προσέθεσε δε ότι από εκεί και πέρα θα υπάρξουν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται.

«Δεν είναι θέμα της σημερινής ημερησίας διάταξης το αίτημά του. Όταν τα στοιχεία θα είναι πιο συγκεκριμένα θα το κάνουμε. Να σημειώσω ότι ο κ. Ράμμος από τις έξι συνεδριάσεις που κάναμε ήταν παρών στις τέσσερις», προσέθεσε ο κ. Μπούρας.

«Το Σύνταγμα οριοθετεί ως θεσμικά αντίβαρα τις Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες δεν αντικαθιστούν ούτε υποκαθιστούν τη δικαιοσύνη ή την εκτελεστική εξουσία. Δεν μπορεί να υποδεικνύει στην Επιτροπή το θεσμικό της ρόλο. Προσπαθώ να σταματήσω την εργαλειοποίηση των Ανεξάρτητων Αρχών και την υπερεκτίμηση του ρόλου τους σε σχέση με η δικαιοσύνη και την εκτελεστική εξουσία», σχολίασε ο βουλευτής της ΝΔ, Ευρυπίδης Στυλιανίδης.

Οι βουλευτές το ΣΥΡΙΖΑ επέμεναν στο να ξεκαθαριστεί το θέμα κλήτευσης του κ. Ράμμου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση τόσο του κ. Μπούρα και των βουλευτών της ΝΔ όσο και του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντηχάκη που έκαναν λόγο για προσχηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού.

«Οφείλει η Επιτροπή να υπερασπιστεί το έργο της», σημείωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης.

«Δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε ένα ακόμα βήμα στη συνεχή προσπάθεια συσκότισης του σκανδάλου των υποκλοπών. Η αποστολή της Επιτροπής Θεσμών είναι η διερεύνηση των θεσμικών παρεκτροπών και επειδή δεν το κάνετε, εμείς αποχωρούμε σαν ελάχιστο βήμα σεβασμού στις δημοκρατικές λειτουργίες», ανέφερε ο κ. Κατρούγκαλος, δίνοντας το σήμα της αποχώρησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την συνεδρίαση.

«Είναι προσχηματικό αυτό που κάνετε γιατί δεν θέλετε να συνεχίσει η συζήτηση στο επόμενο θέμα που είναι το αίτημα του ΚΚΕ το οποίο και εσείς συνυπογράψατε για την υπόθεση τηλεφωνικών παρακολουθήσεων των κεντρικών γραφείων του κόμματος», σχολίασε ο κ. Μπούρας.

Από την πλευρά του, ο κ. Συντηχάκης έκανε λόγο για «θλιβερό σόου του ΣΥΡΙΖΑ» και προσέθεσε ότι «με τη στάση του δείχνει στη πράξη ότι τα όσα έλεγε ήταν προσχηματικά και δεν είχε καμία πρόθεση η υπόθεση του ΚΚΕ να διαλευκανθεί και να φτάσει στο τέλος».

Ο κ. Καστανίδης καταλόγισε «αμηχανία του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων της έδρας του ΚΚΕ», τονίζοντας ότι «όφειλε να παραμείνει στην αίθουσα».

«Είναι πρωτοφανές ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ κ. Ράμμος, της συνταγματικά κατοχυρωμένης Ανεξάρτητης Αρχής, να ζητάει από το ελληνικό Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να ενημερώσει για αποτελέσματα της έρευνας που έκανε για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το ελληνικό Κοινοβούλιο δια της πλειοψηφίας, δηλαδή δια της Νέας Δημοκρατίας, να του το απαγορεύει. Αυτό είναι πρωτοφανές και είναι ένα άλλο σκαλοπάτι σε όλη την προσπάθεια της κυβέρνησης για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Παρ’ όλα αυτά, επειδή οι θεσμοί είναι ισχυροί και η δημοκρατία είναι ισχυρή σε αυτόν τον τόπο δεν θα επιτρέψουμε τη διολίσθηση. Η αλήθεια πια δεν μπορεί να κρυφτεί ό,τι και να κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία», δήλωσε ο Όλγα Γεροβασίλη.

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Η απόρριψη από την ΝΔ στο αίτημα του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, Χρήστου Ράμμου να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, είναι η απόλυτη ομολογία ενοχής.Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πως όταν η κυβέρνηση προαναγγέλλει «άπλετο φως», επιφυλάσσει την απόλυτη «συσκότιση».

Το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει σε δική του ανακοίνωση:

«Τα σκοτεινά παιχνίδια του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύφθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το ζήτημα της παρακολούθησης του τηλεφωνικού κέντρου και των επικοινωνιών του ΚΚΕ το 2016.

Οι τρεις Εισαγγελείς που χειρίστηκαν την υπόθεση, επιβεβαίωσαν ότι υπήρξε παρακολούθηση του ΚΚΕ χωρίς νόμιμη επισύνδεση ή με νέες τεχνολογίες και σύγχρονο λογισμικό, ενώ προχώρησαν σε μια διαπίστωση-φωτιά για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

Γνωστοποίησαν, ότι με την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2019 το αδίκημα από κακούργημα μετατράπηκε σε πλημμέλημα, επομένως έχει παραγραφεί! Η εξέλιξη αυτή, αποκαλύπτει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τον λόγο της συγκεκριμένης αλλαγής στον ΠΚ, δημιουργεί νέα δεδομένα και προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά για τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ ενώ παράλληλα «απαντά» στην αγωνία του να αποχωρήσει άρον άρον από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

- Γιατί δεν παρέμειναν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση με αντικείμενο την παρακολούθηση του ΚΚΕ το 2016; Μήπως γνώριζαν ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια και επέλεξαν να αποχωρήσουν προσχηματικά;

- Αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για την παραγραφή του αδικήματος;

- Είναι ή όχι υποκριτική η στάση τους, περί αναζήτησης της αλήθειας για τις υποκλοπές, όταν οι ίδιοι ήταν εκείνοι που είχαν σχέση με ρυπαρά κυκλώματα;».

