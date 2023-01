Κοινωνία

Κολλέγιο Αθηνών: καταγγελία για εισβολή αγνώστων με μαχαίρια

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν άμεσα στο σημείο. Η ανακοίνωση του Κολλεγίου Αθηνών και της ΕΛΑΣ.

Υπάλληλος ασφαλείας του Κολλεγίου Αθηνών στο Ψυχικό κατήγγειλε το μεσημέρι στην ΕΛΑΣ ότι ομάδα ατόμων που κρατούσαν αιχμηρά αντικείμενα εισέβαλαν στον χώρο.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποίησαν εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλους τους χώρους του Κολλεγίου, αλλά, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δεν βρήκαν ούτε εξωσχολικά άτομα, ούτε αιχμηρά αντικείμενα.

Παράλληλα, ο φύλακας κλήθηκε να καταθέσει στην ΕΛΑΣ.

Η ανακοίνωση από το Κολλέγιο Αθηνών:

"Σας ενημερώνουμε για περιστατικό που αναστάτωσε τη σχολική ζωή σήμερα στο campus του Ψυχικού. Πληροφορηθήκαμε για την παρουσία δύο εξωσχολικών στο campus, που δεν μπήκαν με φυσιολογικό τρόπο από τις πύλες του Σχολείου. Κρίναμε ότι το περιστατικό ενδεχομένως ενείχε κίνδυνο για την ασφάλεια των μαθητριών και των μαθητών μας.

Κατόπιν αυτού κινητοποιήσαμε όλον τον μηχανισμό ασφαλείας του Σχολείου και καλέσαμε την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο Σχολείο και ανέλαβε υπηρεσία για εξονυχιστικό έλεγχο του campus.

Το προσωπικό ασφαλείας του Σχολείου μας κινήθηκε ακαριαία και οι εκπαιδευτικοί παρέμειναν με τις μαθήτριες και τους μαθητές στις τάξεις τους. Με μήνυμα του President ενημερώθηκαν οι μαθητές, ώστε να μην ανησυχούν, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Όλες οι μαθήτριες και όλοι οι μαθητές μας παρέμειναν ασφαλείς.

Πριν από λίγο, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι της Αστυνομίας και επανήλθε η ομαλή κυκλοφορία όλων στο campus."'

Ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό έκανε και η ΕΛΑΣ στην οποία αναφέρει: "Νωρίτερα σήμερα μετά από κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης, αναφορικά με παρουσία εξωσχολικών ατόμων εντός ιδιωτικού εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην περιοχή του Ψυχικού, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και μετά από ενδελεχή έρευνα σε συνεργασία με το προσωπικό του ιδρύματος, δεν διαπιστώθηκαν τα καταγγελόμενα κατά τον έλεγχο. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύιθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής.

