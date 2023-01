Οικονομία

Μητσοτάκης - Νταβός: συναντήσεις με επιχειρηματικούς παράγοντες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποίησε σειρά επαφών στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

Σειρά εποικοδομητικών συναντήσεων με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Coursera, Τζεφ Ματζονκάλντα, με τον οποίο συζητήθηκε η σημασία της κατάρτισης και της επανεκπαίδευσης, καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας αλλάζει την αγορά εργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα έχει υιοθετήσει ενεργές πολιτικές απασχόλησης, δίνοντας έμφαση στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, στην έγκυρη πιστοποίηση, στην ανάπτυξη της τεχνικής εκπαίδευσης και στην καλύτερη σύνδεση της παιδείας με την αγορά. Σημειώθηκε επίσης η επιτυχημένη συνεργασία της Coursera με την Ελλάδα, καθώς στο παρελθόν προσέφερε προγράμματα κατάρτισης ανέργων δωρεάν, σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ.

Επίσης ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τον Τζέφρι Γιαενσουμπάκι, υπεύθυνο επενδύσεων (Chief Investment Officer) του ομίλου GIC της Σιγκαπούρης, με τον οποίο συζήτησαν την πορεία και τις εξαιρετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της σταθερής σύσφιξης των διμερών ανταλλαγών, καθώς ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον ομόλογό του της Σιγκαπούρης τον Δεκέμβριο, στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ - ASEAN, ενώ ο όμιλος GIC έχει συνομολογήσει στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη επενδυτική συμφωνία στην ευρωπαϊκή ξενοδοχειακή αγορά στην περίοδο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επίσης συνάντηση με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της AstraZeneca, Λιφ Γιόχανσον, με τον οποίο συνομίλησε για τη σημασία των συστημάτων δημόσιας υγείας, η οποία αναδείχθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για τις δυνατότητες έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών που θα προσφέρουν στο κοντινό μέλλον οι νέες τεχνολογίες και για την πολιτική δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, όπως το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά», που υλοποιεί πλέον η Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε ακόμα με τους διευθύνοντες Συμβούλους της Allianz, Όλιβερ Μπέτε και της The Coca-Cola Company, Τζέιμς Κουίνσι, με τους οποίους εξετάστηκαν οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία εν μέσω της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης.

Στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ ο πρωθυπουργός έλαβε μέρος σε συζήτηση που διοργάνωσε η πρωτοβουλία «The Tomorrow Partnership» του Ινστιτούτου Τόνι Μπλερ, η οποία εστιάζει στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης για την επίλυση μεγάλων προκλήσεων για τη δημόσια πολιτική, όπως η ενίσχυση της δημόσιας υγείας και η ισότιμη πρόσβαση στη σύγχρονη εκπαίδευση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις επιτυχίες της Ελλάδας στην ψηφιοποίηση λειτουργιών του κράτους και υπηρεσιών προς τους πολίτες, ενώ είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με στελέχη εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού και τεχνολογίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως για πανελλαδικές εξετάσεις: Πότε ξεκινούν

Δίκη για Μάτι: “Ραγίζουν καρδιές” οι καταθέσεις για τα δίδυμα κορίτσια

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: χαλάζι, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι