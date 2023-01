Πολιτική

Οικονόμου: οι συναντήσεις Μητσοτάκη στο Νταβός και η συνέντευξη Τύπου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού, τη Δευτέρα για οικονομία και ανάπτυξη, προανήγγειλε ο Γιάννης Οικονόμου.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Νταβός της Ελβετίας για να συμμετάσχει σήμερα και αύριο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Θα έχει την ευκαιρία τόσο στις δημόσιες τοποθετήσεις του, όσο και στις κατ' ιδίαν επαφές του να αναδείξει τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος που έχει συντελεστεί με μια σειρά μεταρρυθμίσεων και μειώσεις φόρων, τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται για την πατρίδα μας και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, για την οποία βασικός στόχος παραμένει η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας».

Είπε επίσης ότι ο πρωθυπουργός θα έχει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους επιχειρήσεων από τους τομείς της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, του τραπεζικού τομέα και άλλους δυναμικούς τομείς της οικονομικής ανάπτυξης. «Θα εξηγήσει πώς η Ελλάδα, που αναδείχθηκε από τον Economist ως η χώρα του ΟΟΣΑ με τις καλύτερες επιδόσεις στην οικονομία το 2022, αλλά και ως η χώρα με τη μεγαλύτερη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος από το 2019 μέχρι σήμερα, πέτυχε όσα καταφέραμε εν μέσω εξωγενών μεγάλων κρίσεων, όπως η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και άλλες δυσκολίες που συναντήσαμε τα τελευταία χρόνια στο δρόμο μας».

Πρόσθεσε ότι θα έχει ταυτόχρονα την ευκαιρία να αναδείξει «τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας αλλά και τις κινήσεις που ο ίδιος ανέπτυξε ή στις οποίες πρωταγωνίστησε και οι οποίες κινήσεις συνέβαλαν στη συνδιαμόρφωση των μεγάλων ευρωπαϊκών αποφάσεων το προηγούμενο διάστημα όπως την αποκατάσταση της διακίνησης των ανθρώπων μεσούσης της πανδημίας, τις πρωτοβουλίες για τις λύσεις στην ενεργειακή κρίση αλλά και στην ενεργειακή ασφάλεια καθώς και ευρύτερα το ρόλο της χώρας μας ως δύναμης αξιοπιστίας, σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή μας».

Ανέφερε επίσης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ακόμα προσκεκλημένος σε κύκλους συναντήσεων, όπου εκτός από εκπροσώπους κορυφαίων επιχειρήσεων, συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες από τους χώρους των Μέσων Ενημέρωσης, της πολιτικής και της διπλωματίας.

Περνώντας στη συνέχεια στο μεταναστευτικό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «όλοι θυμούνται πως το 2019 παραλάβαμε μια άθλια κατάσταση στο μεταναστευτικό».

Σε αντιπαραβολή με την τακτική που ακολουθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και επισημαίνοντας πως οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις δρούσαν σαν κράτος εν κράτει χωρίς κανέναν έλεγχο στην πράξη ενώ οι συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής ήταν άθλιες και προσβλητικές για τον ανθρωπισμό εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα μας με την κυβέρνηση να νίπτει τα χείρας της και να μιλά για πρόσφυγες που λιάζονται και για επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες, την ώρα που οι τοπικές κοινωνίες στα νησιά υπέφεραν, είπε ότι «με σχέδιο, με πρόγραμμα, με ισχυρή πολιτική βούληση όλα αυτά είναι οριστικά παρελθόν.

Σήμερα 3,5 μόλις χρόνια μετά το 2019 η Ελλάδα έχει ισχυρά σύνορα σε στεριά και θάλασσα. Η Ελλάδα οχύρωσε τον Έβρο με το φράχτη, έβαλε σε τάξη της ΜΚΟ, αποσυμφόρησε και ανακούφισε να νησιά μας, καταπολέμησε τους λαθροδιακινητές, έδωσε αξιοπρέπεια στους πρόσφυγες, οργάνωσε την επαναπροώθηση των παράνομων μεταναστών, απέκρουσε τις μεταναστευτικές εισβολές και τις επιβουλές της Τουρκίας, ενίσχυσε αποφασιστικά με οικονομικούς πόρους και υποδομές τα νησιά που ταλαιπωρήθηκαν. Η Ελλάδα σήμερα προστατεύει τη ζωή των ανθρώπων που ρίχνουν στα κύματα του Αιγαίου οι ασυνείδητοι λαθροδιακινητές. Στηρίζει έμπρακτα το Λιμενικό και την ΕΛ.ΑΣ. για το ύψιστης εθνικής και ανθρωπιστικής σημασίας καθήκον τους».

Αναφέρθηκε επίσης σε στοιχεία που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στην πρόσφατη εκδήλωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και στην ειδική μνεία που έκανε στο πρόβλημα των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων που διευθετήθηκε.

Στο σημείο αυτό διατύπωσε έξι ερωτήματα στα οποία όπως είπε καλείται ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα στοιχεία για την αύξηση της απασχόλησης αλλά και των αποδοχών σε σχέση με το 2019. «Είναι σημαντικό ότι πέρα από την ενίσχυση της οικονομίας, η χώρα μας πέτυχε τα τελευταία 3,5 χρόνια σημαντική αύξηση τόσο της απασχόλησης όσο και των αποδοχών των εργαζομένων» και επικαλέστηκε δημοσιευμένα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

«Αν την πρώτη τετραετία, το στοίχημα ήταν οι χαμηλότεροι φόροι, το μεγάλο στοίχημα της β΄ τετραετίας είναι οι καλύτεροι μισθοί για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα, πρωτίστως όμως για τους νέους και τους πλέον ευάλωτους», τόνισε.

Αναφέρθηκε ακολούθως στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και στα στοιχεία για την «έκρηξη» στον τζίρο των ελληνικών επιχειρήσεων το 2022.

Όπως μετέφερε ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί σε συνέντευξη Τύπου επί των θεμάτων οικονομίας τη Δευτέρα στις 12:30.

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει για την οικονομία, την ανάπτυξη και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αγορά εργασίας

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως για πανελλαδικές εξετάσεις: Πότε ξεκινούν

Δίκη για Μάτι: “Ραγίζουν καρδιές” οι καταθέσεις για τα δίδυμα κορίτσια

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: χαλάζι, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι