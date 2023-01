Life

“VINYΛΙΟ”: Αφιέρωμα στην εποχή ΠΑΣΟΚ 1981-1996 (εικόνες)

Το 1ο «VINYΛΙΟ» της χρονιάς έρχεται την Παρασκευή, στις 20:00, για να μας θυμίσει όλα εκείνα τα γεγονότα που χαρακτήρισαν την εποχή του ΠΑΣΟΚ, 1981-1996.

Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ», η πιο ξεχωριστή εκπομπή της τηλεόρασης, επιστρέφει για να γυρίσει και πάλι πίσω τον χρόνο με τα νοσταλγικά του αφιερώματα.

Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης ετοιμάζουν μια εκπομπή με όλες τις προσωπικότητες εκείνης της εποχής, τις καλύτερες στιγμές του Ανδρέα Παπανδρέου, τις λαϊκές επιτυχίες που είναι συνδεδεμένες με το ΠΑΣΟΚ, τις τηλεοπτικές διαφημίσεις που χαρακτήριζαν τη χλιδή εκείνης της περιόδου, το αμόκ του Χρηματιστηρίου, αλλά και με σατιρικές αναφορές στο «πράσινο» κίνημα. Α, ρε ΠΑΣΟΚάρα!

Το «VINYΛΙΟ», που κέρδισε το 2022 την πρώτη θέση στην προτίμηση των τηλεθεατών και έγινε η φανατική τους συνήθεια κάθε Παρασκευή, έρχεται και το 2023 για να κλέψει τις εντυπώσεις μέσα από τα μοναδικά του ταξίδια αναμνήσεων.

