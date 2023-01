Κοινωνία

Μοσχάτο: βίντεο ντοκουμέντο από το γραφείο του 50χρονου

Προφυλακίστηκε η 47χρονη για το θάνατο του 50χρονου. Το βίντεο -ντοκουμέντο από το γραφείο του νεκρού και το μυστήριο με τη σύζυγό του.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Βίντεο ντοκουμέντο μέσα από το γραφείο του 50χρονου επενδυτικού συμβούλου στο Μοσχάτο «βλέπει» το φως της δημοσιότητας. Το βίντεο τραβήχτηκε λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του, στο γραφείο του, όπου τον είχαν επισκεφτεί κάποιοι από αυτούς που του εμπιστεύτηκαν χρήματα ...και τελικά συνειδητοποίησαν πως έχασαν τα πάντα!

Οι διωκτικές Αρχές αναζητούν στοιχεία για τις δραστηριότητες του 50χρονου, καθώς έτσι θα μπορέσουν να εντοπίσουν αυτούς που πίστεψαν και «πόνταραν» στα λεγόμενά του!

Πάντως στο βίντεο φαίνονται τουλάχιστον έξι άτομα μέσα στο γραφείο.

Εκτός από την 47χρονη που ερευνάται για το τι είδους εμπλοκή είχε στις συνθήκες θανάτου του 50χρονου - υπάρχει τουλάχιστον ακόμη μία καταγγελία σε βάρος του - για απάτη στο χώρο της εμπορίας αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσω εταιρείας του, προμηθεύτηκε με τη μέθοδο του leasing μεγάλο αριθμό οχημάτων - το μηνιαίο μίσθωμα των οποίων κατέβαλε κανονικά - και στη συνέχεια αυτά κατέληξαν στα χέρια πελατών του αντί σημαντικής προκαταβολής. Η στάση πληρωμών - άγνωστο γιατί - που έκανε ο 50χρονος έβαλαν σε μπελάδες τους ανθρώπους αυτούς.

Η 47χρονη που κατηγορείται για τον θάνατο του, μετά την απολογία της προφυλακίστηκε.

Να σημειωθεί πως το τελευταίο διάστημα ο 50χρονος είχε πέσει 2-3 φορές θύμα ξυλοδαρμού από αγνώστους - πιθανότατα από άτομα που έμπλεξαν από τις οικονομικές συναλλαγές που είχαν μαζί του!

Η 47χρονη παρέδωσε στις Δικαστικές Αρχές δυο βίντεο που κατέγραψε ενώ βρισκόταν στο διαμέρισμα του θύματος

Μυστήριο καλύπτει την σύζυγο του 50χρονου που δεν έχει εντοπιστεί από την Αστυνομία για να καταθέσει.

