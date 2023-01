Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Ψευτογιατρός έταζε θεραπεία για σκλήρυνση κατά πλάκας - Πέντε ασθενείς πέθαναν

Νέο υπόθεση - σοκ με ψευτογιατρό. Χορηγούσε «θεραπείες» με βλαστοκύτταρα, χρέωνε 10.000 με 25.000 ευρώ για ενέσεις

Για θανάτους ασθενών που έπασχαν από σκλήρυνση κατά πλάκας, τους οποίους είχε πείσει να δοκιμάσουν μία «πρωτοποριακή θεραπεία» με ενέσεις βλαστοκυττάρων, κατηγορείται φυσιοθεραπευτής από την Αθήνα.

Την υπόθεση έφερε στο «φως» η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από πολύμηνες έρευνες που διενήργησε, ενώ, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, η δικογραφία απεστάλη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εκτιμάται ότι τα τελευταία χρόνια εξαπάτησε δεκάδες ασθενείς, από τους οποίους αξίωνε μεγάλα χρηματικά ποσά για να τους χορηγήσει τις υποτιθέμενες «πρωτοποριακές» ενέσεις βλαστοκυττάρων. Αρκετοί φαίνεται πως πείστηκαν να σταματήσουν τις φαρμακευτικές αγωγές τους .Στην δικογραφία περιλαμβάνονται πέντε περιπτώσεις θανάτων.

Τα ποσά αντιστοιχούσαν σε 15.000 με 20.000 ευρώ ανά ένεση, ενώ, είναι χαρακτηριστικό ότι από μία μόνο ασθενή φέρεται πως απέσπασε περισσότερα από 150.000 ευρώ. Ο φυσιοθεραπευτής που παρίστανε τον γιατρό, ηλικίας περίπου 50 ετών, φαίνεται πως συνεργαζόταν με έναν ηλικιωμένο Γερμανό γιατρό που έχει έδρα το ομόσπονδο κρατίδιο της Βάδης- Βυρτεμβέργης.Το οφελος που είχαν αποκομίσει εκτιμάται σε 1.000.00 δραχμές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αναζητούσε τα υποψήφια θύματά του ακόμη και σε εκκλησίες, ενώ εκτός από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα οι παθόντες εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Δείγματα φιαλιδίων που φέρεται να χορηγούσε στάλθηκαν για εργαστηριακή ανάλυση και διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν απολύτως καμία φαρμακευτική ιδιότητα, όπως αναφέρεται στην πορισματική έκθεση.

Επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση αναμένεται να κάνει η ΕΛ.ΑΣ. το επόμενο 24ωρο.

